港男殺女友 搭捷運棄屍竹圍

2018年03月14日 04:10 中國時報 謝明俊 、 陳鴻偉 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

飯店監視器錄到潘女與陳男一前一後返回飯店。（陳鴻偉翻攝）

香港男子陳同佳帶女友潘曉穎到台旅遊後將她殺害，將屍體裝進行李箱棄置於淡水竹圍捷運站外草地，警方獲報後13日徹夜在周邊搜索，最後在樹叢找到屍體。（陳君瑋攝）

20歲香港籍女子潘曉穎上月13日偕同男友陳同佳來台旅遊過情人節，沒想到，卻和男友發生爭吵，遭陳勒斃殺害後以行李箱運到淡水竹圍捷運站附近的自行車道草叢棄屍，陳犯案後自行返港，潘父見女兒音訊全無來台報案，警方掌握陳運屍監視器畫面，通報香港警方逮人，深夜並找到已難以辨識的屍體，由檢方相驗偵辦中。

臉書曬恩愛 慘遭最愛勒斃

被害潘女外貌姣好，打扮時尚，經常會上傳自拍照到臉書及Instagram，她曾在臉書表示「一個人發現自己愛上一個人，都是在跟他分別的時候，突然一下見不到那個人了，才知道自己已經不知不覺地對那個人產生了很強的依戀。」，吸引近百名朋友按讚，並曾在去年11月po照「曬恩愛」，標註陳男說「他說我是他第一個也是最後一個女朋友啊」，竟遇上恐怖情人。

警方表示，被害潘女上月與19歲港籍男友陳同佳由香港搭機來台旅遊，計畫一起度過情人節，2人入住北市南京西路紫園飯店，在大台北地區遊玩4天後，陳同佳17日獨自退房搭機回港，飯店人員並未注意潘女有無同行。

女兒無音訊 慈父來台報案

潘女家人見女兒多日無音訊，打女兒手機都未見回應，詢問陳同佳也故意不接電話，後來找到陳，陳卻表示2人在台灣大吵一架，最後不歡而散，大家各自返港，潘父覺得可疑但苦無線索，後查出女兒曾下榻大同區紫園飯店，搭機來台向大同分局報案。

友人說，潘父近月來心中痛苦、煎熬，與他聯絡後來到台灣，並且住進女兒下榻的飯店找線索。警方調閱監視器則查出，陳在2月17日上午11時許，獨自拖著粉紅色行李箱離開，晚間6時許再回旅店時，卻沒攜該只行李箱，疑似當日棄屍，陳隨即趕往機場離境，而陳退房後，飯店也未反應房內有血跡，但認陳確涉有重嫌，立即聯繫港警逮人。

台港警逮人 火速找到屍體

港警迅速逮捕陳男，陳坦承在2月16日晚間，因細故與潘女口角，一時怒火大發，動手殺害潘女，並將潘女屍體裝入大型行李箱後，疑搭捷運載到淡水竹圍捷運站附近草叢棄屍。警方得知後組專案小組前往竹圍站棄屍地點找尋，約莫花了2小時，總算在樹叢內找到一具屍體，通報潘父認屍。

至於運屍行李箱，陳供稱棄屍後將行李箱丟棄在捷運中山站附近的公園，昨未尋獲，將進一步追查，全案由檢警漏夜偵辦中。

(中國時報)