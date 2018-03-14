冥冥中安排 飯店錄到破案關鍵

2018年03月14日 04:10 中國時報 謝明俊 、 陳鴻偉 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

遭男友殺害的香港女子潘曉穎，失蹤多日毫無音訊，家人急如熱鍋上的螞蟻，潘父11日來台求助警方，員警原以為時日太久，飯店監視器錄影畫面已經沒有留存，沒想到，冥冥中似有安排，飯店老闆13日再度查看，看到陳嫌拖拉大型行李箱出飯店門口的畫面，案情急轉直下，也讓警方在深夜找到屍體。

潘曉穎父親在女兒失蹤多日後，曾向香港警方報案求助，但無進展，決定親自來台尋女。

3月11日，潘父搭機來台，因知女兒住在大同區南京西路紫園飯店，所以當晚趕赴派出所報案，還誤認轄管派出所為延平所，跑錯了所。

不過，延平所仍受理協尋，先請偵查隊查詢潘女入出境資料，結果發現潘女只有2月13日的入境資料，無出境資料，覺得非常可疑，立即會同潘父到紫園調閱監視器錄影畫面，但飯店初步搜尋後未發現，飯店人員誤以為是因時間太久遭覆蓋，警方和潘父失望離去，但仍持續擴大調閱周邊監視畫面，並將案件轉交建成所接辦。

昨天下午，紫園飯店老闆再親自查看監視器錄影畫面，赫然發現陳嫌在2月17日凌晨拉著1只大型粉紅色行李箱，和女友進入飯店的畫面，行蹤可疑，趕緊通知建成所，建成所長辜欽祥一聽大驚，趕緊趕往飯店查看，初步研判潘女可能遭遇不測，於是透過刑事局兩岸科通報香港警方拘捕潘女男友陳同佳。

香港警方獲報，迅速在昨天傍晚18時拘捕陳嫌，經初步偵詢，陳嫌坦承殺人並棄屍在淡水竹圍捷運站附近自行車道，台警獲報趕往搜尋，果真尋獲遺體，讓潘女被男友殺害的真相，終於能大白。

(中國時報)