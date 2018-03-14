疑感情糾紛 男砍老闆娘命危

2018年03月14日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市西屯區一家紙廠13日下午驚傳凶殺案，48歲黃姓男子疑與52歲鍾姓老闆娘有感情糾紛，闖入辦公室砍傷鍾女後自殘，被獲報趕至的警方逮捕。老闆娘身中2刀，右心室有穿刺傷，送醫急救後仍然未脫險。警方依殺人未遂罪嫌調查中。

警方昨天下午1時許獲報，一家專製造擦拭紙的紙廠發生命案，鍾姓老闆娘遭人以菜刀和刺刀砍中右腹部及心臟，送往澄清醫院急救。黃男行凶後疑畏罪自殺，以水果刀砍傷自己左手腕，受傷後跳到工廠旁排水溝，警消救起時還有生命跡象，送醫急救。

目擊的紙廠員工表示，昨天下午，看見老闆娘與1名男子在辦公室拉扯，接著聽到老闆娘淒厲大喊「救命！」他衝進辦公室後，驚見老闆娘已倒臥血泊，黃男則手拿手果刀。

男員工上前壓制黃男奪刀，但黃掙脫逃走，員工大叫請鄰居幫忙報案，見黃男離開工廠後跌落附近排水溝，隨後員警趕到逮人。

警方調查，黃犯案時攜帶菜刀、刺刀及水果刀共3把凶刀，凶狠刺中鍾女心臟。據了解，黃非離職員工，但與鍾女熟識，目前意識清楚，雖身上有多處刀傷、頭部挫傷，無生命危險，送醫後情緒不穩，警方派員戒護就醫中，將進一步訊問作案動機。

鍾女丈夫於案發時剛好出門辦事，返家驚見太太遇害，在醫院守候希望太太脫臉，對警方詢問不發一語。警方說，鍾女到案後一度沒呼吸心跳，經搶救仍未脫險。

鄰居則表示，鍾女全家生活和樂，雖已52歲但外貌和身材保養得宜，家人也常出遊，紙廠生意正常，看不出有任何異狀。

(中國時報)