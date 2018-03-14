專題報告前 博士高材生墜樓亡

2018年03月14日 04:10 中國時報 李文正 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

陽明大學昨天下午發生一起墜樓意外，24歲就讀生化暨分子生物研究所博士班一年級梁姓高材生，疑因自我要求太高，在專題報告前夕，從校內跳樓，送醫不治，現場沒有留下遺書，全案由檢警調查釐清中。

校方表示，梁生校內成績優異，就讀生化所1年級時，主動向學校申請直升博士班，校方根據指導教授的建議，認為梁非常認真，去年核准他跳級。在實驗室內與師長、同學相處融洽，心輔中心也查無該生主動尋求協助的紀錄，並不清楚輕生的原因。

校方指出，梁學習能力強，選修生化所困難的課程，昨天事發前，梁正要進行專題報告，而他就是主講人，上午還到學校，與指導教授討論報告內容，教授還要求他中午先去吃飯、休息一下「壓力不要太大」，梁生則將準備好的講義發給同學，但上課前，同學卻找不到人。

經系所主動找尋後，最後發現該生倒臥在該校傳統醫學大樓乙棟3樓平台，緊急送醫，陽明大學校長郭旭崧、生科院院長、生化所所長及指導教授等校內教職員，均趕赴台北榮總關切，初步推測該生可能從7樓頂樓墜下。

警方調查，梁下午3點半要上台報告，但同學遲遲沒有看到人，而他背包則在座位上，系上師生在校園四處尋找，直到有人發現「怎麼有人躺在那裡」，梁已沒有生命跡象，懷疑他是從7樓實驗室外的窗戶墜樓。

警方在梁的背包以及實驗室未發現遺書，並通知梁的母親、姊姊傍晚趕往醫院了解，全案由檢警相驗調查。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)