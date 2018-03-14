北農風波 爆蔡壁如聯吳鬥陳

2018年03月14日 04:10 中國時報 陳柏安／台北報導

《周刊王》、《時報周刊》精采內容

知名電視劇《麻辣鮮師》的電影版《王牌教師麻辣出擊》，同樣由逆齡小生謝祖武主演，預計強攻暑假檔期，有望和《角頭2：王者再起》一樣，成為票房破億的國片！

《周刊王》調查，該片的校園美女啦啦隊成員，除了女神級藝人梁以辰，還有一名22歲的新秀柯詠云，而她不只是月入新台幣30萬元的Up網紅「大魔王Yuna詠兒」，還是「地表最美女騙子」溫之韻的長女柯佳媛！對於柯佳媛改名當網紅、進攻演藝圈等情事，她的經紀人小黑至截稿前因未連繫上柯女，不予回應。

北農休市風波引起各界關注，北農董事長陳景峻公開炮轟北農總經理吳音寧「要拿權力，就說是總經理制；要負責任，就說是董事長制。」兩人的心結瞬間浮上檯面。據悉，由於吳音寧獲得「柯P心腹」、市府顧問蔡壁如的支持，因此有人認為北農風波的背後，根本就是蔡壁如聯手吳音寧，一起鬥爭陳景峻。

對此，陳景峻坦言確實有人放假消息誤導媒體，他絕對問心無愧，希望勿無中生有；蔡壁如強調一切子虛烏有，至於吳音寧，至截稿前未回應。

《時報周刊》報導，蕭亞軒原定去年12月底發行新專輯，但她力求完美的處女座龜毛個性，卻讓新專輯一延再延，近3個多月來，還推掉10場商演、2場跨年，損失新台幣約5千萬元！甚至放棄原本答應出席的「富邦集團」台北場尾牙，還好蕭敬騰及時神救援，成功化解尾牙開天窗。對此，蕭亞軒經紀人表示，因檔期安排上有些困難，很可惜無法參與演出。

《周刊王》本期附贈「混血辣模」班比跨頁美照；而3月5日是《時報周刊》的40歲生日，《時報周刊》邀請讀者投稿自己與《時報周刊》的故事！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)