大直大彎北違規宅 兩方案解套

2018年03月14日 01:09 中國時報 曾百村 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府去年12月針對大直大彎北段違規商業宅做出裁處，引發居民抗議「被建商騙、又被市府騙」，北市都發局13日召開記者會表示，大彎北段商娛區未來仍採行政指導輔導居民，將住宅轉為商業使用，以及透過繳納回饋金方式，申請變更取得住宅執照，解決長久來大彎北段的問題。

都發局長林洲民坦言，大彎北段商娛區作為住宅區的問題，北市府過去長達4分之1個世紀都是以消極方式面對，如今考量北市整體都市發展計畫，以及當地違規住宅的歷史因素，從去年起就針對違規住宅執行裁處作業，也因此遭到當地民眾抗議、反彈。 列管執行 7成有改善

13日記者會中，林洲民透露，第1期列管執行案共有250件，目前已改善165件，改善率達近7成，實際上居民改善意願相當高，未來將持續輔導當地違規戶住宅轉為商業使用，繳納商業區稅金，將大大減少違規情形產生。

此外，都發局針對大彎北段的違規住宅，也變通祭出另一種開發措施，未來違規戶住宅社區，若經過全數土地所有權人同意，並整合土地面積達到5000平方公尺以上後，可以經「中山區都市計畫通盤檢討」計畫申請細部計畫變更，屆時提供一定回饋金之後，通過都委會審議即可變更執照，成為合法住宅區。

仍有7處住宅不適用

但開發方案目前僅針對明水路、敬業一、二路違規宅社區，另外仍有7處違規住宅無法適用於開發方案；林洲民強調，以都市計畫角度，當地仍要以商業、娛樂區使用為主，這7處違規無法符合大彎北段開發的條件，就得接受輔導轉型成為商業用途使用，避免之後遭遇高額罰鍰。

市長柯文哲昨晚受訪表示，這是在現實基礎下尋求解決，但還是先罰錢，以表明這是不對的。柯說，大彎北有1650戶，內湖五期還有5000戶，這是歷史共業的問題還是要解決，法律是給人民遵守，不是給人民參考的。但他也說，就如內湖工業宅的問題，怎麼處理還要再想，但至少先說這是錯的，先開罰，不是單純就地合法。

(中國時報)