強震毀作品 彭雅美忍淚修復

花蓮陶藝家彭雅美。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮陶藝家彭雅美創作近30年，原本預定今年展賽的十餘件作品，在上月花蓮大地震中損失慘重，其中包括入選西班牙競賽的作品「生命的初始」，她說，擦乾眼淚也要重製作品，如同花蓮快速走出震災陰影。

憂來不及重製參賽

在地陶藝家彭雅美以「蕨代風華」系列橫掃國內外競賽，至今已走訪美、英、法、義、北歐四國、澳洲、日本等地交流，今年計劃出征西班牙、葡萄牙等地，過年前得知作品入選2018年西班牙「L’Alcora第38屆國際陶藝競賽」，一切都準備就緒，只等時間到了寄出去。

「命運就是無法預測！」彭雅美回想地震當晚，人在國外的她心繫工作室作品，果然災情傳來，細算受損的全是最新作品，當下就是大哭一場，她想到好不容易有機會開闢歐洲新戰場，害怕來不及重製完送件。

趕在年前回到花蓮，來不及收拾家內，就先清算受損作品，外頭的震災連夜重建，彭雅美也天天趕工重新製作，她說，看到作品「生命初始」碎成一團，並沒有想要放棄，激勵自己把握當下重新燒製，要趕在15日前寄出。

帶學生積極參賽

彭雅美說，10年前開始投件參賽國外比賽，作品毀損率最高就來自往來運送過程，有時候還得要抱著作品坐飛機，自費參賽成本高，但可以讓世界透過陶藝品看見台灣，每一場比賽都值得。

除了積極參賽，彭雅美連續9年帶著學生參加全國陶藝賽，秉持「老鷹才能訓練出老鷹」的教學理念，跟著學生一起成長，她說，讓學生不要有島國確幸，要勇敢帶著實力飛出去。

(中國時報)

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