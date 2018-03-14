苗縣設急重症醫院 6月圓夢

2018年03月14日 01:09 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

行政院長賴清德元月率內閣團隊到苗栗視察，允諾全力協助成立地方期盼已久的急重症中心，地方高度關切目前進度。苗栗縣衛生局13日表示，衛福部目前正在研擬急重症相關計畫，4月公告評核標準後，受理中度責任醫院申請，可望6月公布合格醫院名單。

徐耀昌關切設置進度

後龍遠雄健康醫療園區開發案胎死腹中，讓苗栗殷盼的急重症中心落空，縣府把握賴揆視察苗栗及醫療機構機會，再度提出地方迫切需求，獲行政院團隊允諾支持。13日縣務會議中，縣長徐耀昌指示衛生局等單位，對中央同意1年內協助完成的承諾，密切聯繫追蹤並每2周回報進度。

苗栗縣衛生局副局長楊文志表示，縣內目前有部立苗醫、私立大千、為恭及李綜合4家中度急救責任醫院及2家一般責任醫院，由於急重症責任急救醫院必須具備腦部、心臟、高妊娠、小兒科、重大創傷及一般急救等相關設備與人力，會以中度急救責任醫院補強扶植為主。

衛生局表示，中央在促進苗栗醫療資源均衡改善計畫會議中，已簡報4家中度急救責任醫院緊急能力分級盤點及緊急醫療後送機制現況，包括針對苗栗地區醫院急診轉出病人的類別、科別分析，及彙整各專科資源提報衛福部。

將補強中度急救醫院

楊文志進一步表示，衛生局同步進行能力盤點及分析，送交衛福部參考，俾利後續規畫相關補助計畫。而局、部密切聯繫了解，衛福部預計3月底召開「規畫提升苗栗縣重度級急救責任醫院計畫」擬訂會議，接著於4月公告評核標準，受理中度急救責任醫院申請，完成相關作業後於6月公布合格醫院名單。

近程計畫以補強現有醫院成為急重症急救中心，長程計畫則希望能找到醫療機構或財團，在苗栗興建中大型醫院，讓急重症病人不必再外送其他縣市。

(中國時報)