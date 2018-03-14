溜滑梯緩衝區太短 居民抗議

福星公園溜滑梯設計高度較高，但緩衝區太短，議員與里長當場用尺一量只有240公分，擔心設計有安全疑慮。

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中國時報
／台中報導
西屯區民眾13日高舉布條抗議。（盧金足攝）

台中市政府正在西屯區福星公園進行公園設施改建，但遭質疑設計有安全疑慮，當地居民13日高舉抗議布條，要求緩衝區太短的溜滑梯拆掉轉向、盪鞦韆移他處等。市府則表示，已規畫適當安全距離，部分公園有磨石子溜滑梯設計，沙坑距離也與福星公園相仿，使用安全無虞。

沙坑危險 鞦韆太近

興建已有26年歷史、占地近6000坪的福星公園，近來為遊戲設施汰舊大興土木，台中市議員楊正中表示，福星公園新設高達220公分的磨石溜滑梯，居民認為溜滑梯設計高度較高但緩衝區不足，當場用尺一量只有240公分，難道小孩子溜滑梯還要自行踩煞車，否則溜下來可能衝出沙坑。

楊正中說，既是專業設計，為何在溜滑梯正前方設置一座盪鞦韆，溜下滑梯的小朋友，可能撞上等待玩鞦韆的小朋友，安全有高度風險。

逢甲里長廖婉菁指出，福星公園人行步道是急需修復的設施，實際工程靠近福星路段步道未納入修繕，家長帶小孩來溜滑梯，周遭的樹都被移走，沒有樹蔭也沒座椅，家長為顧小孩只好站在烈日下。

中市府重申安全無虞

台中市建設局表示，磨石子溜滑梯斜率45％，低於約57％的安全斜率範圍，完工後溜滑梯下方沙坑回填滿沙子，沙子高度會填至接近水泥護岸高度，溜滑梯底部距離水泥護岸還有4公尺，遠高於1.83公尺的安全距離，緩衝距離充足，不至於造成危險。磨石子溜滑梯已在北屯區仁和廣福公園、西區東昇公園有類似設計，沙坑距離也與福星公園相仿，市民反應良好。

(中國時報)

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