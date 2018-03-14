中央寒害補助 獨漏吳郭魚

雲林縣麥寮鄉吳郭魚出現遲發性災損，漁民要求補辦災損申請。（張朝欣翻攝）

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中國時報
／雲林報導

今年2月份連續性低溫，造成雲林沿海虱目魚與吳郭魚凍斃，但吳郭魚災損卻因「遲發性」未被納入補助，雲林縣政府因而向中央爭取補助，13日立委張麗善也邀集農委會官員前往麥寮鄉會勘，爭取補辦災損申請。

上個月數波寒流來襲，雲林沿海養殖魚類損失慘重，事後雲縣府向中央提報農業天然災害救助，第1波有麥寮、台西與口湖3鄉鎮的虱目魚列為天然災害救助項目，但吳郭魚卻未納入補助，漁民因而向縣府與立委陳情。

立委批不應兩套標準

13日立委張麗善針對吳郭魚「遲發性」災損，邀集農委會漁業署、水產試驗所、雲林縣政府農業處、麥寮鄉公所等相關單位前往麥寮鄉會勘，要求漁業署應給予天然災害補助，不應有2套標準。

張麗善表示，日前麥寮鄉農會理事長許良先與吳郭魚養殖業者向她陳情，指鄉內吳郭魚春節期間寒害死亡100萬斤以上，但卻無法得到天然災害補助。

張麗善說，吳郭魚因養殖環境多採集約式且具底棲特性，凍傷或凍斃的魚體會先沈於魚塭底部，後續災損現象較緩慢出現，希望中央能讓漁民補辦災損申請。

已向農委會爭取納入

一行人經過討論，決議請麥寮鄉公所針對實際災害情形，由速報表改為詳報表，再請縣政府轉農委會。另外，有漁塭登記但無養殖登記者應專案處理，全力協助漁民減少損失。

對於麥寮鄉吳郭魚未列入救助項目，縣府表示，麥寮鄉公所本月8日反映吳郭魚凍斃後不會立即浮出水面，因此漁民未能及時通報及呈現實際災損情況，目前已向農委會爭取納入救助範圍。

(中國時報)

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