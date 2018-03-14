立委席次減 公聽會怨聲載道

對於下屆立委席次增減，屏縣立委皆表示希望能維持現狀。（林和生翻攝）

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中國時報
／綜合報導

屏東縣總人口數直直落，中選會根據去年11月底全台各縣市人數統計，2020年第10屆立委選舉屏縣3席區域立委將少1席，高雄市現有8席區域立委也預計少1席。屏東縣選委會13日上午召開公聽會，邀集各政黨及相關人員參與，多數人皆認為屏縣幅員遼闊，若立委席次減少、資源恐更分配不均。

資源恐更分配不均

目前屏東縣3個選區立委分別是蘇震清、鍾佳濱及莊瑞雄，3人皆屬民進黨籍，但此次公聽會上不分藍綠，一致認為維持原有3席才能保障縣民權益，至於選區鄉鎮如何調整，皆沒太多意見。

鍾佳濱認為，席次分配不能僅依人口數多寡決定，而是要客觀探討國土範圍、產業發展現況，將所有條件統整考量，再給予適當席次分配，才有助整體發展；否則人口稠密的都會區分到較多立委席次，帶來的資源又吸引更多人口轉移，會造成城鄉差距加大的惡性循環。

恢復藍天難度變大

國民黨則憂心，若立委選區減掉一席，以戰略角度來看，將稀釋原本優勢區，屏縣板塊原本就綠大於藍，但屏東市所在的立委第二選區藍營稍占優勢，雖然上屆選舉落敗，不過下屆可望捲土重來，若此區併入屏北深綠版圖，這一席收復難度恐將提高。

屏縣選委會強調，所有黨政人士對於席次增減及選區劃分意見，將於3月底前彙整呈報中選會；中選會則會在5月底前將相關議案送交立法院，因此「主戰場仍在立院」。

高雄市現有8席區域立委，預計將少1席，高雄市政府認為，目前中選會擬採取的計算方式並不公平也無法律依據，而縣市合併更造成高雄席次無端減少，建議應重新啟動縣市整併後再進行席次調整。

(中國時報)

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