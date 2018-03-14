碧潭水舞吸客 人潮增45％

2018年03月14日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

碧潭風景區是新北市內知名景點、依山傍水，市府自2016年推出碧潭水舞秀，獲民眾好評，資料顯示，2017年水舞秀期間遊客總人數比2016年同期成長45％，觀光旅遊局預估，今年首次引進國際級水舞科技，遊客總人數將再度攀升。

市府統計，碧潭風景區2015年遊客總人數150萬1845人次，2016年增加至161萬4445人次，2017年186萬9500人次，近3年遊客人數每年成長約7％，人氣持續攀升。

碧潭水舞秀自2016年推出獲得好評，今年首次引進全台首見、國際級水舞新科技，即日起將展至4月30日止，每天下午6時至8時30分，整點、半點都有精采水舞表演，周邊餐飲業者更推出水舞餐優惠吸客，享用美食又可欣賞炫麗水舞。

水舞秀帶動的觀光動能，業者認為，水舞表演吸睛但曇花一現，表演之後人潮又隨之消退，期盼可以長期舉辦。對此，新北市觀光旅遊局回應，由於水利法令規定，僅能在防汛期5月至11月以外的時間舉辦，因此無法長期舉辦。

觀光旅遊局表示，除了水舞秀之外，定期都有相關市集活動，碧潭周圍有起伏低緩的和美山及綿延的河濱自行車道，適合情侶、親子一同出遊，還有歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、全台唯一的人力擺渡等，值得到訪。

(中國時報)