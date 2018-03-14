吸引65萬人次 太平洋燈會落幕

2018年03月14日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

為期51天的「2018花蓮太平洋燈會」畫下圓滿句點，今年春節前花蓮遭逢7級大地震重創，震垮往年燈會的百萬人潮，燈節期間雖受震災影響，逆境中仍吸引65萬人次參與，縣長傅崐萁感謝全國好友行動力挺，用觀光點亮花蓮。

今年的花蓮太平洋燈會為迎接寒假觀光人潮，1月底至3月11日分別在鯉魚潭與花蓮市區設立「紅小鴨家族」與「花蓮有GO旺」金狗雙主燈迎接遊客，未料2月6日深夜一場強震，使遊客望之卻步。

縣府觀光處代理處長彭偉族說，今年太平洋燈節遊客人數受到強震影響，遊客減少約3成多，但縣府災後迅速拆除危樓，趕在過年前恢復市容，燈會也舉辦各項精彩活動，並在13鄉鎮市街掛上萬盞喜氣的大紅燈籠，帶給鄉親及遊客心靈的祥和。

彭偉族表示，花蓮縣大部分的景點在此次地震並未受到影響，各觀光景點正常開放，今年的花蓮太平洋燈會「六期燈區」，包含花蓮有GO旺主燈秀、戶外陸地型水舞天地秀、以及浪漫的紅小鴨拜新年等燈區，春節期間讓許多參觀民眾驚豔不已。

他指出，燈會期間約有65萬人次參與，許多民眾用行動助花蓮撫平傷痕，給予觀光業者更多信心，未來縣府將持續推出更多創新的觀光活動，像是眾所矚目的夏戀嘉年華及紅面鴨FUN暑假等大型活動於7月登場，邀請鄉親共襄盛舉。

(中國時報)