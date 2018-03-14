汰換罐頭遊具 徵求民意多溝通

2018年03月14日 01:09 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市公園共有524座，其中設有兒童遊戲區約有370座，過去多使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠遊戲設施，對促進小朋友想像力、探索體驗及感覺統合效果有限，在健康上有環境賀爾蒙疑慮，為此，台中市建設局推動公園遊具改造計畫，若能事先多與地方溝通，納入民眾意見，政府的美意才不會被打折，更能獲民眾按讚。

台中市第1波已完成改善公園有6座、改善中有8座，另2座在設計中；目前進行第2波共15座公園改善計畫，更將加入滑板場、跑酷等年輕人喜愛設施，讓公園變得更友善而有趣。但過程卻發生民眾憂心新遊具安全問題而抗議，市府進行專業施設前，應辦理地方說明會，才能符合公園使用者需求。

台中市自2015年底宣示公園不再使用罐頭塑膠遊具，這3年來改善塑膠遊具，逐步汰換常見的罐頭遊具，移除塑膠溜滑梯，改設沙坑及磨石子溜滑梯等更天然的材質，規畫與大自然相容的兒童遊戲場環境。

市府斥資改善公園兒童遊戲區的新式遊具，民眾既期待又怕受傷害，市府強調專業優先，但專業也應建立在民意溝通上，市府針對新闢公園、老舊公園改善時，在規畫設計階段舉辦地方說明會，讓地方民眾有提供建議及參與規畫的機會，事後釋疑不如事前溝通，為地方興利的建設，更能獲得民心認同。

(中國時報)