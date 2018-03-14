新聞透視－災損補助評估 應更周延

友善列印
中國時報

今年2月數波寒流，造成雲林沿海虱目魚幾乎全軍覆沒，成為漁政單位主要補助對象，但吳郭魚卻因「遲發性」災損未被納入補助，引發爭議。鑑於養殖魚種不同導致寒害出現時間差異，漁政單位應研擬相關配套，避免「漏補之魚」造成民怨。

雲林沿海區多為虱目魚與文蛤混養池，虱目魚主要是做為吃藻類的工作魚，避免藻類增生造成文蛤死亡，但混養池因養殖文蛤，池水不能太深，導致寒流來襲時水淺無法保溫，常出現虱目魚大量凍斃災情。

虱目魚凍斃後大部分會浮在水面，因此災損情況較好評估，但吳郭魚多採用集約式養殖且具底棲特性，凍傷或凍斃的魚體會先沉於漁塭底部，不會立即浮出水面，後續災損現象較緩慢出現，屬於「遲發性」災損，漁民常因此錯失申請補助時機。

此次麥寮鄉吳郭魚寒害死亡100萬斤以上，卻因「遲發性」災損，未能及時通報及呈現實際災損情況，對照虱目魚每公頃9000元寒害災損補助，引發吳郭魚養殖業者不滿，強調災損補助不應有2套標準。

災損補助若過於浮濫，對於真正有災損的漁民並不公平；但若缺乏彈性或無法與時俱進，則會失去幫助漁民的美意，惟有請學者專家研擬更周延的相關配套，才能釐清正確且詳實的災損情況，做為申請補助的公平依據。

(中國時報)

汰換罐頭遊具 徵求民意多溝通 如果再少1席 造成票票不等值

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。