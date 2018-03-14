新聞透視－災損補助評估 應更周延

2018年03月14日 04:10 中國時報 張朝欣

今年2月數波寒流，造成雲林沿海虱目魚幾乎全軍覆沒，成為漁政單位主要補助對象，但吳郭魚卻因「遲發性」災損未被納入補助，引發爭議。鑑於養殖魚種不同導致寒害出現時間差異，漁政單位應研擬相關配套，避免「漏補之魚」造成民怨。

雲林沿海區多為虱目魚與文蛤混養池，虱目魚主要是做為吃藻類的工作魚，避免藻類增生造成文蛤死亡，但混養池因養殖文蛤，池水不能太深，導致寒流來襲時水淺無法保溫，常出現虱目魚大量凍斃災情。

虱目魚凍斃後大部分會浮在水面，因此災損情況較好評估，但吳郭魚多採用集約式養殖且具底棲特性，凍傷或凍斃的魚體會先沉於漁塭底部，不會立即浮出水面，後續災損現象較緩慢出現，屬於「遲發性」災損，漁民常因此錯失申請補助時機。

此次麥寮鄉吳郭魚寒害死亡100萬斤以上，卻因「遲發性」災損，未能及時通報及呈現實際災損情況，對照虱目魚每公頃9000元寒害災損補助，引發吳郭魚養殖業者不滿，強調災損補助不應有2套標準。

災損補助若過於浮濫，對於真正有災損的漁民並不公平；但若缺乏彈性或無法與時俱進，則會失去幫助漁民的美意，惟有請學者專家研擬更周延的相關配套，才能釐清正確且詳實的災損情況，做為申請補助的公平依據。

(中國時報)