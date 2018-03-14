如果再少1席 造成票票不等值

2018年03月14日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

中選會就下屆立委席次計算方式決議採一席保障加漢彌爾頓法（最大餘數法）計算產生，導致高雄市及屏東縣席次可能各減少1席，基於憲法第129條選舉「平等」原則及憲法增修條文第4條保護人口弱勢縣市意旨，屏東縣政府認為將造成票票不等值，完全不符民主精神。

屏縣府發言人黃建嘉指出，屏東縣扣除原住民人口數達77萬餘人，在6都外人口排名第2，相較將同樣分配2席立委的南投縣47萬餘人、嘉義縣50萬餘人、新竹縣52萬餘人等，人口足足多出25至30萬人，屏東每席立委對應人口數高達41.4萬人，南投縣僅為25萬人，顯示計算方式的基本結構完全不合理、也不公平。

更何況屏東南北狹長100多公里，面積多達2775.6平方公里，排名全台第5大，縣內還有離島，人口散居密度不高，目前3席立委服務選區廣闊，且縣民向立委求助或提建言，無法如都會區搭捷運就能方便抵達，若立委席次再降，人民權益將受損害。

黃建嘉認為，中選會的計算方式凸顯票票不等值，完全不符民主精神，因此建請中央應審慎將平衡城鄉發展及基層民眾發聲需求等多元面向權衡考量，除人口因子外，更必須將交通便捷與否、轄區面積等條件納入評估，重新研擬更公平的計算方式，才能創造國家、人民雙贏。

(中國時報)