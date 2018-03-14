如果再少1席 造成票票不等值

友善列印
中國時報
／屏東報導

中選會就下屆立委席次計算方式決議採一席保障加漢彌爾頓法（最大餘數法）計算產生，導致高雄市及屏東縣席次可能各減少1席，基於憲法第129條選舉「平等」原則及憲法增修條文第4條保護人口弱勢縣市意旨，屏東縣政府認為將造成票票不等值，完全不符民主精神。

屏縣府發言人黃建嘉指出，屏東縣扣除原住民人口數達77萬餘人，在6都外人口排名第2，相較將同樣分配2席立委的南投縣47萬餘人、嘉義縣50萬餘人、新竹縣52萬餘人等，人口足足多出25至30萬人，屏東每席立委對應人口數高達41.4萬人，南投縣僅為25萬人，顯示計算方式的基本結構完全不合理、也不公平。

更何況屏東南北狹長100多公里，面積多達2775.6平方公里，排名全台第5大，縣內還有離島，人口散居密度不高，目前3席立委服務選區廣闊，且縣民向立委求助或提建言，無法如都會區搭捷運就能方便抵達，若立委席次再降，人民權益將受損害。

黃建嘉認為，中選會的計算方式凸顯票票不等值，完全不符民主精神，因此建請中央應審慎將平衡城鄉發展及基層民眾發聲需求等多元面向權衡考量，除人口因子外，更必須將交通便捷與否、轄區面積等條件納入評估，重新研擬更公平的計算方式，才能創造國家、人民雙贏。

(中國時報)

新聞透視－災損補助評估 應更周… 武陵5姝 齊上星德音樂學府

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。