掩埋場變光電場 供電600戶

「全國最大‧綠能光電」公有掩埋場太陽光電成果記者會13日舉行，桃園市長鄭文燦（中）表示，未來8個掩埋場設置光電系統後，每年發電量可達450萬度。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

新屋區後庄掩埋場經活化後，轉型成為太陽能生產基地，每年發電量達250萬度，可供600戶家庭使用，13日桃園市府舉行成果記者會，桃園市長鄭文燦表示，目標8個垃圾掩埋場設置太陽能發電系統，若全數完成每年發電量可達450萬度。

市府針對公有垃圾掩埋場設置太陽能發電系統，共選出8個場址。目前包含中壢區2個、新屋區2個、楊梅區1個，並預定楊梅、桃園、龜山等陸續設置。希望土地活化後，舊掩埋場兼具創新價值及高度發電效果。

鄭文燦表示，目前市府5個已經設置光電系統的公有掩埋場，共有近300萬瓦的太陽光電系統，總計每年發電量可達315萬度，已接近每年450萬度的目標。他又說，除了在公有學校、政府機關、垃圾掩埋場設置太陽能光電，市府也鼓勵個人與企業投入。

他又說，依據《桃園市發展低碳綠色城市自治條例》，用電契約容量5000KW以上的用電大戶，必須有1成採用綠電，市府也針對市民及團體編列光電屋頂補助，原本今年編列2500萬元預算，1月開放申請當天即超額，因此決定開放第2階段申請，經費共2000萬元。

目前市府也尋覓其他適合太陽能發電場所，預計將大漢溪河川新生地200公頃發展為太陽能光電示範園區，發電所得還可以養護大漢溪生態公園，計畫目前正由濟部水利署審查中。

(中國時報)

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