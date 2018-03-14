空汙追凶 德氣候專機進駐台南

2018年03月14日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

近期空氣汙染問題嚴重影響台灣，中研院環境變遷研究中心與德國布萊梅大學科研團隊合作，啟動「台灣大氣化學轉化與汙染傳輸」計畫，團隊首度進駐台灣，運用德國研製的「HALO」氣候研究專機，搭載精密儀器升空，蒐集台灣周邊及鄰近東海、南海海域的大氣數據，觀測空汙狀況，做為學術研究資料，並協助政府制定反空汙防制策略。

這架名為「HALO」的氣候研究專機由灣流G550商用飛機改裝，可進行長距離及高海拔行程，續航力達到8000公里，更可以上升到距離地面超過1.5萬公尺的高空，讓研究人員在平流層下方測量大氣變化；機上配備的儀器也能即時分析數據，為氣候研究及應對氣候變化做出貢獻，造價逾7000萬歐元，2012年正式服役，這次駐點台灣進行調查，也是亞洲第一次。

德方團隊主持人John Burrows教授表示，亞洲地區近20年來的工業化帶來經濟發展，也產生大量空氣汙染物，很有可能造成全球化問題；台灣位於東亞地區的關鍵位置，可同時觀測到日韓、大陸及東南亞的空汙移動情形，相信能蒐集到寶貴的資料。

中研院環變中心主任王寶貫指出，近年來台灣面臨嚴重的空汙問題，但礙於設備限制，多半僅能靠觀測站進行資料蒐集；這次計畫的啟動，從地面與高空雙管齊下的3度空間觀測，讓整個汙染過程能夠更清楚，區分出境內、境外汙染源，以及排放後物質在大氣流動後的變化，有助各國政府訂出更明確的環保標準。

「HALO」專機將從3月14日開始到4月5日，在台灣及東海、南海海域上空探測多種空汙物的物理化學性質，這段期間將以台南機場做為駐留基地，由亞洲航空提供後勤支援及飛航調度。

(中國時報)