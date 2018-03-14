換心奇緣 受贈人代器捐者盡孝道

友善列印
中國時報
／高雄報導

因獲捐贈心臟而重生的王鵬富不但從鬼門關撿一命，還因此獲得美嬌娘共組家庭，尤其特別的是，捐贈者的母親從數百人中竟然認出他是兒子心臟的受贈者！王鵬富也因此認她為乾媽，並代盡孝道，陪伴罹癌乾媽走完人生最後一程。

25歲王鵬富回憶7年前因先天性心臟病手術後器官多重衰歇，除了換心別無他途，命懸一線之際，15歲少年曾一宸因腦死而捐出心、肝、腎，獲得心臟移植撿回一命。

高雄長庚醫院換心團隊細心照料下，他安然跨越生死關，也因此與照料他的護理師吳珮琪相戀進而共組家庭，還育有1歲多活潑可愛的兒子。

隔年，王鵬富出席器官移植追思會擔任致詞代表，曾媽媽見到他泣不成聲，走上前抱住他說：「我知道我兒子的心臟就在你的身上」，他說，幾百人中，憑著心電感應認出，而且走向他的那一刻，心跳的特別快。

王鵬富認曾家父母為乾爹乾媽，如親父母般伺服，乾媽罹癌也一路相伴，最後還替已逝的曾一宸捧斗走完最後一程。

王鵬富全家13日出席長庚記者會，向社會見證因器官受贈而獲得新生與幸福。

高雄長庚醫院移植中心主任李芳艷說，因心電感應而認出受贈者是他行醫40年的首見，如果一定要給個答案，或許，人體中有所謂的微粒子，也許就是造成心電感應的原因。

台灣目前等待器官移植人數逾9千人，其中有200多人等待換心，高雄長庚希望王鵬富的案例能鼓勵病友們不要放棄。

(中國時報)

西市場古蹟修復 年底完成本館北… 森鐵５度出包 在自家車庫撞月台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。