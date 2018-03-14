換心奇緣 受贈人代器捐者盡孝道

2018年03月14日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

因獲捐贈心臟而重生的王鵬富不但從鬼門關撿一命，還因此獲得美嬌娘共組家庭，尤其特別的是，捐贈者的母親從數百人中竟然認出他是兒子心臟的受贈者！王鵬富也因此認她為乾媽，並代盡孝道，陪伴罹癌乾媽走完人生最後一程。

25歲王鵬富回憶7年前因先天性心臟病手術後器官多重衰歇，除了換心別無他途，命懸一線之際，15歲少年曾一宸因腦死而捐出心、肝、腎，獲得心臟移植撿回一命。

高雄長庚醫院換心團隊細心照料下，他安然跨越生死關，也因此與照料他的護理師吳珮琪相戀進而共組家庭，還育有1歲多活潑可愛的兒子。

隔年，王鵬富出席器官移植追思會擔任致詞代表，曾媽媽見到他泣不成聲，走上前抱住他說：「我知道我兒子的心臟就在你的身上」，他說，幾百人中，憑著心電感應認出，而且走向他的那一刻，心跳的特別快。

王鵬富認曾家父母為乾爹乾媽，如親父母般伺服，乾媽罹癌也一路相伴，最後還替已逝的曾一宸捧斗走完最後一程。

王鵬富全家13日出席長庚記者會，向社會見證因器官受贈而獲得新生與幸福。

高雄長庚醫院移植中心主任李芳艷說，因心電感應而認出受贈者是他行醫40年的首見，如果一定要給個答案，或許，人體中有所謂的微粒子，也許就是造成心電感應的原因。

台灣目前等待器官移植人數逾9千人，其中有200多人等待換心，高雄長庚希望王鵬富的案例能鼓勵病友們不要放棄。

(中國時報)