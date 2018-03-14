森鐵５度出包 在自家車庫撞月台

2018年03月14日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

阿里山森林小火車今年已發生4次出軌意外，10日才宣布主線停駛3個月，進行軌道、列車全面檢修，沒想到13日小火車又出包，機車頭竟在自家車庫園區擦撞臨時月台護欄。事後追查，疑似人員未將車門旋鈕確實定位，導致車門突出擦撞到欄杆。是否有人為疏失？阿里山森林鐵路管理處表示，還要再深入了解。

13日上午9點50分左右，1輛森鐵行駛在每天必經的軌道，從北門車站完成例行性檢修，返回阿里山森林鐵路車庫園區調車場途中，不慎擦撞一旁景觀月台的護欄，導致一整排的欄杆傾倒成一片，所幸包括列車或月台都沒有遊客，未造成人員傷亡，機車頭也無明顯受損。

擦撞意外發生後，森鐵緊急通知設置月台的林務局嘉義林區管理處，11點半左右火速將現場復原，但擦撞畫面仍被民眾拍下上傳臉書社團。

森鐵處營運組長簡信立表示，意外發生在車庫園區內，是列車每天往返調車場和北門站必經之路，雖臨時月台和列車的界限不夠寬，但頻繁行駛多次都沒發生問題，為何昨會碰撞？簡信立不願證實是否有人為疏失，強調要進一步調查。

嘉義林管處指出，臨時月台屬景觀型平台，未來打算報請交通部核准，做為上下車使用；去年11月峻工後考量遊客安全，12月再加裝護欄，昨天會發生擦撞事故，似乎是車門旋鈕未確實定位，車門突出才擦撞拉扯到欄杆。由於平台和列車車身距離較短，已提醒森鐵要多注意。

(中國時報)