網紅柯P 直播吃午餐聊市政

2018年03月14日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

拚選舉？宣傳市政？台北市長柯文哲數度對外稱，要把跑選舉的時間壓到11月初，以免耽誤市政；但近期除了傳出他私下拜訪綠營大老，13日中午更學起「網紅」，在臉書粉絲頁直播吃午餐，順便與社會局長許立民聊施政，雖是推廣市府政策，仍不免令人聯想到是在拚選票。

柯文哲上任之後，就經常找議員、局處官員或基層公務員「便當會」，但昨天起突然開始在臉書開直播，邀網友也加入便當會。「第一集」的來賓就是柯文哲在台大醫院的學生、社會局長許立民，2人在半小時直播中，先是向網友宣傳便當菜色，呼籲可向製作的單親媽媽購買，接著聊到市府最近力推的共融式遊戲場、托育津貼與機構等。

首集邀許立民嗑便當

柯文哲也提到這3年來一直引發批評的取消重陽敬老禮金政策。他直言，沒有社會學者或相關領域教授認為取消禮金不對，代表理論上應該要做這件事，實際上民政系統的里長、民代卻都反對，但是「不管有錢、沒錢，遊民還是郭台銘都發1000元，這是白癡的政策，只是收買選票太有效了！」

柯文哲昨晚受訪時重申，各縣市的重陽禮金有500、1000、1500、2000、6000元，他很反對這種非法定獎補助，且也沒有統一規定，最後變輸人不輸陣、就亂掉。媒體追問，為什麼說其他縣市很白癡，是否覺得自己又失言？柯文哲僅說，問題是這政策已20多年，「中國人吃香灰已經5000年，肯定會繼續吃下去。」

觀眾多 效果不錯

是否藉直播宣傳政績，進而達到爭取選票的目的？北市府發言人劉奕霆僅說，就是以一個不同以往的方式來宣傳市政，目前規畫每2周會安排一次便當會直播，來賓為各局處首長；至於第一棒先安排許立民，是因他與柯認識比較久，未來會搭配要推廣的市政內容，再邀請不同局處首長。劉奕霆還說，第一集的效果目前看起來的確不差，觀看人數、留言數都頗為踴躍，但還是有可以再精進的地方。

(中國時報)