淡江大橋 可望2024年完工

2018年03月14日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

淡江大橋第三標主橋段工程7次流標，工程進度延宕1年多，13日第8次開標由承攬蘇花改工程的國內工程大廠工信工程投標，並通過投標資格審查，待廠商通過最有利標評選會議並完成簽約，最快今年6月開工，可望2024年完工。

在地人開心等到了

工信工程人員13日上午約9時許，搬運數箱備標資料現身淡江大橋第三標主橋段工程投標現場，並在截標時間9時30分前完成投標，還有網友將投標前一刻的照片上傳到臉書寫著：「我們來投標了」，淡水網友又驚又喜直呼：「終於等到了！」

工信工程副總經理劉台如表示，淡江大橋是全球跨距最大的不對稱單塔斜張橋，世界級的工程技術難度是去年招標以來的最大考量，因此，工信工程投標前花了較多時間審慎評估，尋找到國內外企業技術合作後，有信心可以克服施工難度。

世界級的工程難度

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長吳昭煌表示，淡江大橋第三標主橋段工程第8度招標總經費125億，工期68個月，以最有利標進行，13日下午已完成唯一投標廠商的投標資格審查，預計4月進行最有利標評選會議，確認決標廠商並完成簽約，最快今年6月開工。

淡江大橋工程共分三標，第一標工程已在2016年11月竣工，第二標工程分別位於八里端與淡水端，目前工程完成度約2成多，預計2020年完成，第三標主橋段工程若於今年順利動工，可望在2024年完工。

淡江大橋啟用通車後，可望舒緩關渡大橋及台2線交通流量，將原有車流導引至八里通往台64線快速道路，預估節省一半以上交通時間，帶動淡水、八里觀光發展。

(中國時報)