綠博學校 喜聽田園交響曲

2018年03月14日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

在農業實驗學校水田或水池，到處可見成群蝌蚪。（蘭陽農業發展基金會提供）

宜蘭縣政府去年配合宜蘭綠色博覽會，在活動場地旁租借農田開辦「農業實驗學校」，採用不噴灑農藥、不使用化肥的友善農法，短短一年時間，這處農田已經變得生機蓬勃，也吸引了大量白鷺鷥等禽鳥來此覓食，讓工作人員開心不已直呼，「生態環境真的回來了！」

不噴灑農藥 不施化肥

2018宜蘭綠色博覽會將在31日展開，參觀民眾除可看到多元展示內容，還可以看到試辦1年來農業實驗學校的成果；蘭陽農業發展基金會顧問林聖凱表示，去年綠博改到生態綠舟舉行，縣府將冬山火車站兩側，廣達16公頃農田一次承租3年當活動場地運用，但綠博每年只有44天，為了讓承租的農地在其他的時間也能妥善利用，於是再進一步開辦「農業實驗學校」。

農業實驗學校主要提供給想務農卻租不到農地的小農、青農，另邀請農業達人陪伴耕種，配合「宜蘭嚴選」甚至更高標準的友善農法耕作，達到技術示範、交流以及傳承等目的，是兼具展示性質的實際耕種區。

白鷺鷥覓食 蛙鳴不絕

林聖凱說，不過才一年的時間，田野間宏亮的蛙鳴聲不曾停歇，水池、水田甚至小水坑中滿是成群的蝌蚪，也吸引了大量的白鷺鷥等禽鳥前來覓食，經進一步觀察發現，有一個面積逐漸縮小的水坑，更是白鷺鷥輕鬆覓食的好地方，而且白鷺鷥很聰明，並不會一次將水池內的蝌蚪吃光，而是「先挑肥的吃」，根本將這個小水池當成了「食物庫」。

林聖凱說，雖然已見到初步成果，但仍要繼續努力，希望早年在田野間常見的生物都能現身、成長繁殖，甚至吸引候鳥來此，讓農業實驗學校育成土地的成效更為明顯。

(中國時報)