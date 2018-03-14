山坡地檢討 議會設專案小組

2018年03月14日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

攸關民眾權益的山坡地檢討、天幕及捷運綠線等議題，市議會國民黨團13日在市議會臨時會動議成立專案小組，其中山坡地案獲得藍、綠及無黨籍議員全數支持，全部加入為提案人，而天幕建造過程不需執照，後續恐怕有問題。

更正未完成不得收回饋金

林正峰議員表示，他建請市府及市議會成立桃園市山坡地檢討更正專案小組，專責研議辦理市內平均坡度5％以下山坡地更正為非山坡地，更正未完成前不得收取回饋金，以維護百姓權益。

林正峰指出，包括桃園市龜山區山坡地土地，除已核定畫出工五、工三、A7、長庚院區、文華段、文興段共約600公頃，尚有1000多公頃未畫出；桃園市其他行政區總數則高達數千公頃，請市府勇於承擔起1980年政府辦理山坡地畫設時缺失，積極辦更正業務，還地於民，並更正為一般用地並停止收取山坡地開發利用回饋金。

林正峰的提案，獲得在場包括朝野兩黨及無黨籍議員的認同支持，他們認為，桃園市除了龜山區外，楊梅、大溪、龍潭等地區也有類似情形，均應列入範圍，而藍綠及無黨籍議員也都列入共同提案人。

天幕球場造價高 促監督

此外，市議員舒翠玲也動議成立「天幕專案小組」，她認為，天幕球場造價偏高，又沒有執照，加上功能不彰，無法遮風蔽雨。

根據了解，桃園市政府編列1.57億元於全市興建14座天幕球場，平均每座球場成本1121萬元，球場興建過程並不需要執照，議員質疑民眾只是搭建頂樓遮雨棚就被認定違建拆除，市府動輒千萬元工程竟然不用任何執照，屆時如果發生問題，誰來負責。

舒翠玲對於捷運綠線包括發包過程、招標資格及規畫方式，認為問題重重，她也動議成立「捷運綠線監督專案小組」，也都獲得無異議通過。

(中國時報)