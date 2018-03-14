藍批騙局 市府稱嚴格審查

台中市議會國民黨團痛批德國霍夫曼諮詢公司是1人公司，竟可與市府簽署MOU；根本是「一場騙局」！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議會國民黨團針對日前市長林佳龍與德國霍夫曼諮詢公司簽定的「海水採礦聯合開發投資案」，傳出疑是1人公司；書記長李中等人痛批是「一場兒戲、一場騙局」，提出4大疑點要求跟市民說清楚。台中市經發局表示，雙方簽署MOU後才要開始進入實質審查及把關程序。

議員提出4大疑點

市府與德國霍夫曼諮詢公司6日簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，號稱是全球首例多元海水採礦投資案，預計總投資金額高達1100億元。「德國霍夫曼」13日卻被媒體踢爆疑是1人公司。

國民黨團提出四大質疑，為何林佳龍可跟沒有公司註冊號、沒有工商入會資料的1人公司簽約？該投資案號稱高達1100億，金額怎麼來？市府簽約前3天才首次碰面，這樣還敢簽？對方宣稱1年鎂與鋰可產出230萬噸，未來台灣將是全球最大產量？

澄清應非1人公司

經發局長呂曜志說，霍夫曼公司由亞洲台商協會理事長李天柒引薦，該公司提出的資料有提供給德國經濟辦事處確認，對方表示文件沒有問題；但在歐洲設立公司彈性較大，且有分級管理制度，該公司屬門檻最低的10人以下公司。

呂曜志強調，1100億元金額由霍夫曼公司所提供，這是該公司期盼達到的規模，但到台灣後仍要配合在地法規修正。海水中提煉鋰技術是否可行，屬公共利益的環境影響評估，會予嚴審；市府在投資案扮演平台及窗口角色，「大膽歡迎，謹慎落地」。

(中國時報)

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