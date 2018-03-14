連2年歉收 青梅搶市價格俏

青梅產季已至，部分梅園已開始零星採收。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣信義鄉為台灣青梅重量級產區，去年底、今年初賞梅季花況大爆發，也預告青梅大豐收。但事與願違！26日開市在即，農友發現產量僅為歷年平均值一半，苦嘆「花開少果實結得少、花開多果實還是少」，不知怎麼辦？唯一安慰，是今年梅果個頭大、品質不錯。

盤商將恐慌性搶購

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正、專業梅農葉茂仁指出，近年信義鄉青梅歉收情形已非頭一遭；正常情況下，每公頃梅園年採收1萬5000至2萬公斤，但前年僅1萬公斤出頭、約正常產量6成，去年更慘，只有4、5000公斤，剩約2到3成。

由於大缺貨，造成盤商與蜜餞、食品工廠恐慌性搶購，導致市場交易價格混亂，去年29mm以上的LL級青梅果每公斤80、100元時有所聞；價格最平穩的梅子夢工廠，也從往昔45到65元收購價，提高到60至80元。

天氣溼冷影響授粉

連續2年歉收，包括梅子夢工廠與外地蜜餞、食品工廠原有的庫存幾已消化出清，今年再逢減產，盤商搶貨難免、消費者恐怕也得多付點銀兩；但對梅農與加工廠而言，也不見得划算，採收與價購成本增加，批發零售價格難拿捏！

今年賞梅季花況大爆發，結果率卻出乎意外的低，葉茂仁分析指出，今年盛花期時，連兩日下大雨，打落花蕊、花粉；且授粉期時連續兩波大寒流，導致蜜蜂等授粉媒介昆蟲活動力減弱，授粉率不佳、著果狀況不理想，預估每公頃只能採收8000到1萬公斤，約歷年均值的5成。

(中國時報)

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