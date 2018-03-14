新聞透視－景氣差 社福團體成受災戶

雲林華聖啟能中心學員學習自己做環保洗碗精義賣，籌措購置無障礙交通車。（許素惠攝）

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中國時報

景氣不振，無薪假層出不窮，物價卻節節上升，間接造成社福團體募款不易，甚至連物資募集也遭遇困難。雲林土庫華聖啟能中心勸募無障礙交通車，整整1年只募到一半經費；雲林家扶中心近3年助學金都募不足，年節物資也大幅縮水，社工為籌錢急白頭髮。

自力救濟 學員義賣手作品

雲林縣因為缺乏收容機構，目前安置在縣市的身心障者高達500多人，在地就近安置的需求十分殷切，華聖啟能中心為了擴大服務範圍及人數，報請內政部核准募款購置無障礙交通車，從去年3月開始為期1年，3月12日截止，卻只募到約80萬元，尚不足80萬元，急煞社工，只好自力救濟，義賣學員手作品籌措。

雲林家扶中心這幾年捐款也大幅減少，近3年來需要發放的獎助學金都不足400萬元；更慘的是，連物資勸募也非常不順，去年中元節與春節前夕物資發放募集只有目標的4成，經社工努力向企業勸募，最後也只再增加1成多，是歷年來最少的。

社工透露，這2年來，幾乎每月都有10多位定期捐款人來電取消信用卡或金融帳戶主動扣款，原因泰半是中年失業或放無薪假，個人捐助金額從100至1000元間，雖然不算多，但是加總起來為數可觀；至於不定期的捐款也比過去少，年度累積下來，往往少了好幾百萬元。

春節勸募 達標率僅約5成

以往即使景氣不好，捐款減少，可是物資的募集卻影響不大；不過，這2、3年來，物資勸募也連帶受波及，因為薪資停滯、百物卻齊漲，此從民眾一窩蜂搶購衛生紙可見一二，為了1、20元更加惜物，不輕易捐獻，各社福團體成了景氣低迷「受災戶」。

(中國時報)

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