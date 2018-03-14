震南鐵線環評撤銷 環團促停工

2018年03月14日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

針對新園農場震南鐵線開發環評案，經過漫長3年纏訟，高等行政法院2月底判決撤銷震南環評確定，但震南工廠仍在趕工當中，為此環團13日呼籲，高市府應立即命震南公司停止施工，拿掉酸洗製程並重啟環評。

震南董座無奈 願配合補件

震南鐵線董座蔡錦榮對判決感到很無奈，他表示，酸洗製程產生的廢水採海水淡化等級進行淨化，與事業廢棄物無異不含重金屬汙染，若市府重啟環評，將全力配合補件，盼環評順利通過。

2014年，高市府通過新園農場震南鐵線開發環評案，隔年路竹居民許東源、湖內漁民李耀慶、劉瑞泰等人，提起行政救濟，提告原因是震南公司於新園農場興建的酸洗工廠所產生的廢水，含有重金屬、高濃度氯鹽，影響路竹農業灌溉用水，以及二仁溪下游湖內茄萣的養殖用水，工廠排放的酸霧恐影響當地農作物的生長。

經歷13次開庭，高雄高等行政法院在去年8月22日撤銷高市府的環評審查結論，宣判李耀慶、劉瑞泰兩位湖內養殖漁民勝訴。

高市府敗 環團籲重啟環評

但高市府提出上訴，要求最高行政法院撤銷此判決，經過近6個月審理，於今年2月27日作出107年度判字第111號判決，維持高雄高等行政法院見解，判決高市府敗訴。

判決指出，環評制度內涵在於環保及經濟的權衡，非僅屬技術性專業判斷，後續高市府也應就震南案廢水處理，是否對周遭鄰地產生極大風險，進行查證及判斷。

為此，環境法律人協會、地球公民基金會與高市路竹區環保促進協會等，13日聯合聲明，要求市府立即命震南公司停工，重啟環評審查，還給路竹、阿蓮居民乾淨的農地，還給湖內、茄萣漁民乾淨的河水。

(中國時報)