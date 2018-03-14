震南鐵線環評撤銷 環團促停工

高等行政法院判決撤銷震南環評確定，律師張譽尹和居民開心擁抱。（地球公民基金會提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

針對新園農場震南鐵線開發環評案，經過漫長3年纏訟，高等行政法院2月底判決撤銷震南環評確定，但震南工廠仍在趕工當中，為此環團13日呼籲，高市府應立即命震南公司停止施工，拿掉酸洗製程並重啟環評。

震南董座無奈 願配合補件

震南鐵線董座蔡錦榮對判決感到很無奈，他表示，酸洗製程產生的廢水採海水淡化等級進行淨化，與事業廢棄物無異不含重金屬汙染，若市府重啟環評，將全力配合補件，盼環評順利通過。

2014年，高市府通過新園農場震南鐵線開發環評案，隔年路竹居民許東源、湖內漁民李耀慶、劉瑞泰等人，提起行政救濟，提告原因是震南公司於新園農場興建的酸洗工廠所產生的廢水，含有重金屬、高濃度氯鹽，影響路竹農業灌溉用水，以及二仁溪下游湖內茄萣的養殖用水，工廠排放的酸霧恐影響當地農作物的生長。

經歷13次開庭，高雄高等行政法院在去年8月22日撤銷高市府的環評審查結論，宣判李耀慶、劉瑞泰兩位湖內養殖漁民勝訴。

高市府敗 環團籲重啟環評

但高市府提出上訴，要求最高行政法院撤銷此判決，經過近6個月審理，於今年2月27日作出107年度判字第111號判決，維持高雄高等行政法院見解，判決高市府敗訴。

判決指出，環評制度內涵在於環保及經濟的權衡，非僅屬技術性專業判斷，後續高市府也應就震南案廢水處理，是否對周遭鄰地產生極大風險，進行查證及判斷。

為此，環境法律人協會、地球公民基金會與高市路竹區環保促進協會等，13日聯合聲明，要求市府立即命震南公司停工，重啟環評審查，還給路竹、阿蓮居民乾淨的農地，還給湖內、茄萣漁民乾淨的河水。

(中國時報)

新聞透視－景氣差 社福團體成受… 駕駛輔助系統 監控公車死角

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。