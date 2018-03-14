駕駛輔助系統 監控公車死角

近年北市公車行車事故攀升，為提升行車安全，北市公運處去年斥資500萬，針對50輛307公車試辦「先進駕駛輔助系統」。（首都客運提供）

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中國時報
／台北報導

近年北市公車行車事故攀升，為提升行車安全，北市公運處去年斥資500萬，針對50輛307公車試辦「先進駕駛輔助系統」，可偵測前後車距離、行車路徑，防止司機打瞌睡，今年將加碼再試辦50台，且功能升級進化，將可監控公車行車死角，避免轉彎事故，預計9月上路。

公車違規、肇事數量多，過去不乏有乘客投訴公車司機邊開車邊滑手機、疲勞駕駛，為提升乘車安全性，市府去年動支二備金250萬，向中央申請250萬補助，在50輛307公車導入先進駕駛輔助系統，偵測駕駛不當行為，即時提出警示。

試辦近半年，營運307公車的首都客運總經理李建文說，系統主要有3個功能，若駕駛未打方向燈，卻無故偏移、壓線，就會有警示，也可偵測與前後車是否保持安全距離，另外有防止司機打瞌睡的機制，可用巨量資料分析車速變化，試辦以來50台車輛未發生任何事故，未來還要持續觀察。

公運處長常華珍指出，今年市府將另試辦50台，且功能會再升級，除延續去年試辦項目，今年會增加偵測公車視線死角，由於台北市區路口多，尤其左轉彎常出現死角，有偵測系統就能即時警示駕駛，應能有效降低事故率，這塊對行經市區路線的公車很重要。

常華珍表示，試辦初期成效可能不明顯，預計蒐集1到2年的數據分析，針對未裝設及2次試辦的車輛，進行3組交叉比對，就能了解哪些司機駕駛行為有問題，事前做預防；另外，有裝設系統的車輛駕駛，開車時可能會更小心，也能達到警惕目的。

公運處業務稽查科長郭献文補充，今年試辦的50輛預計4月上網招標，有興趣的業者可提出申請，大約9月能安裝上路；今年公運處編列250萬經費，由於試辦項目增加，預期會花到1000萬元，不足部分考慮動支二備金，或向中央申請補助。

(中國時報)

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