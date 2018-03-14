吉安初音 打造紅藜有機區

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮吉安鄉擁有廣闊的田園風光，奇萊山無汙染水源以深厚土壤，鄉長黃馨凝聚農友力量，在干城村打造健康有機示範農業村，其中高經濟價值的紅藜，受到民眾喜愛，種植過程中也能成為農業觀光亮點，發展成為在地新興特色產業潛力。

黃馨說，鄉內干城村昔日舊名初音，當地擁有初英山流下的乾淨無汙染的充沛水源，灌溉大地及肥沃土壤孕育出優質的農特產品，具發展有機農業得天獨厚的條件，希望在此塑造示範有機村，農產品除以契作方式並協助農友推廣，提升農民收益。

黃馨表示，引至初英發電廠的尾水過去孕育出圓潤飽滿的稻穗和清脆發嫩蔬菜等優質的農特產品，加上有機的種植必須要經過多年土壤的沉澱、改良，當地農友以自然農法，以友善耕作種植出紅藜、小米、綠豆及蕎麥等安全有機無毒的農特產品。

返鄉農友徐妍花指出，紅黎不僅耐旱、耐雨還具高營養與經濟價值，一年四季都適合種植，平均3個月可收成，而採收紅黎的上半部後，取下一些種子播撒於原地，使紅藜幼苗可源源不絕的生長，下半部則讓它自然風化變成土壤的有機質循環利用。

黃馨表示，吉安鄉獲周刊選為全台灣最適合退休長宿的「幸福小鎮」，吉安鄉公所希望能夠建置吉安鄉的第一個有機村，期望持續深耕農業推廣，提供更健康的蔬菜和豐富的觀光休閒產業給更多民眾，讓質優的農產和觀光休閒業同時並進。

(中國時報)

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