姊妹花學有所成 感恩寄養爸媽

小芬和小梅姊妹花3年換了5所小學，在寄養家庭照顧下才穩定下來，姊姊成為護理師、妹妹則在去年獲得「紅點設計大獎」，13日感謝寄養爸媽的照顧。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

小芬和小梅姊妹花因父母無力撫養，自小在親友家輪轉，短短3年就換了5所小學，卻仍未受到良好照顧，3年級後進入寄養家庭，不但開始有家教，成績從倒數變名列前茅，在班上也從被排擠變人緣好，姊姊成為護理師、妹妹則在去年獲德國紅點設計大獎殊榮，13日感謝寄養爸媽的照顧，也呼籲更多人投入寄養家庭。

市長鄭文燦說，桃園約有逾500名需要安置的兒童，但目前寄養家庭僅有73戶、安置約90位兒童，其他孩子必須轉介到育幼院，他除了廣發英雄帖、招募更多的寄養家庭「打開家門，讓愛住進來」，也調高寄養服務費從1.8萬到2.1至2.3萬，希望國外很盛行的寄養家庭制度也能在台灣普及，讓孩子都能在愛的環境下成長。

吳芳德和尹思賢夫妻育有1女，擔心獨生女會有傲氣，認為可以幫助社會又能為女兒找伴，13年前開始投入寄養家庭行列，吳芳德笑說當時只申請1個，因社工不希望拆散3姊弟，1次來3個，家中頓時出現4個年齡相近的孩子，一度覺得「很吵」，但相處磨合後，「每個都像自己生的！」

吳芳德分享，曾有寄養家庭前天才在電視、報紙看到有孩子登上社會新聞，感嘆怎麼會有小孩被親友打得這麼慘，隔天孩子就送到他們家。他坦言花費的心思、時間跟陪伴無法計價，但看到小芬和小梅有小小成就奉獻社會，而不是成為社會問題需要大眾幫助，一切辛苦都值得了，笑言13年來已照顧過11位寄養兒童，會從35歲一直做寄養爸媽到65歲屆齡。

(中國時報)

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