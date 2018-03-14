學生舞蹈賽 41隊南投炫技

全國學生舞蹈比賽南區決賽，13日在南投高中登場。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

全國學生舞蹈比賽團體甲組南區決賽13日起在國立南投高中舉行2天，是南投縣第1次承辦全國學生舞蹈比賽，南投縣副縣長陳正昇時表示，歡迎各地選手到南投切磋「舞」藝，期望選手將平時練習成果，做出最完美展現，發揮團隊精神，爭取佳績。

陳正昇表示，為迎接這項賽事，縣府動員各校的教育人力籌辦支援與服務，提供舒適的場地，讓展現力與美的舞蹈比賽圓滿成功，也希望選手們都能保持對舞蹈的熱愛，持續不斷的練習和進步，保持最完美的體態與健康，展現最佳的團隊精神。

南投縣教育處長李孟珍表示，此次比賽共有包括高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣等各縣市參賽團隊，總共41隊、1668人共襄盛舉。

南投縣也有5支隊伍進入決賽，包括仁愛國小、漳興國小、魚池國小、大成國中和仁愛高農，各校師生及家長都卯足全力準備，不論在道具、服裝和化妝整體造型都非常注重，希望能榮獲佳績。

李孟珍說，從參賽的熱烈情況，就可感受到大家對於藝文教育的推廣及用心，透過比賽也讓學生有更多表現機會，歡迎喜愛舞蹈、關心教育的民眾前往加油鼓勵；另為顧及選手往來交通安全，南投高中周邊的建國路至南崗路，在白天時段執行交通管制，也請鄉親體諒。

(中國時報)

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