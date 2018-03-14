士林科技園區 無人車測試場啟用

2018年03月14日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

去年8月，AI系統無人駕駛巴士首度開上信義路公車專用道，為進一步進行技術測試，北市府13日宣布位在北投士林科技園區的「無人車測試場」正式啟用，且10公頃場地均模擬真實道路情境，若立法順利，盼力拚今年7、8月可以從封閉的測試場轉移至信義路上繼續進行測試。

無人小巴去年開上信義路就引來各界注目，當時北市府表示，選擇在信義路試行，是因該路段有公車專用道，屬於半封閉場域，無人車測試時較不易受到行人或其他車輛干擾。而測試的項目，主要是將自動駕駛導引所需要的圖資、路徑規畫、公車專用道契合度等將以整合，另外也蒐集道路資訊、模擬各種情境。

在立法尚未通過，且無人車技術面也有加強空間的現階段，北市副市長林欽榮昨宣布，先在北投士林科技園區挪出10公頃土地作為測試場，這塊封閉式的測試場域仿照一般道路設計，提供廠商與大學研究團隊進行高精度圖資繪製，以及車輛、基礎設施、訊號的穩定度測試。例如無人車判讀紅綠燈秒數以決定加速或減速停止、優先考慮右方來車等技術。

林欽榮表示，這塊測試場預計運作至6月，與此同時，也會與中央合作，希望儘速將法案排入院會，讓無人車能夠先到真正的道路實測，以北市來說，包括信義路、內湖科學園區、動物園，都是未來可考慮試行無人車的地區。至於時程表，雖還要視立法進度，但希望力拚最早今年7、8月，最遲年底，就能讓無人車再次回到信義路試行。

資訊局也表示，3月27至30日將舉辦「2018智慧城市展」，屆時除會展示台灣發展無人車的成果，也會事先公布一款APP，方便民眾預約試乘無人車。

(中國時報)