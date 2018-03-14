深澳電廠環評 朱立倫反對燃煤發電

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中國時報
吳岳修／新北報導

深澳發電廠更新擴建計畫環評大會前夕，新北市環保局13日公布學者汙染模擬報告，深澳電廠PM2.5日均增量比台電評估報告高了3倍以上，痛批置居民健康於不顧；市長朱立倫在市政會議重申，不接受惟一燃煤發電，不能只是為了發電而忽略市民的健康，呼籲台電及環保團體慎重審查！

環保署今年1月29日召開「深澳發電廠更新擴建計畫」，將「建議審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」2項結論，將於14日第328次環評大會審查。

新北市環保局指出，委託中興大學教授莊秉潔的深澳電廠汙染模式模擬結果出爐，一旦深澳電廠使用燃煤並營運，PM2.5日平均增量高達6.075微客／立方米，這是台電環境差異分析報告書模擬值3倍以上，且宜蘭縣、桃園市的汙染量比新北市還高，北台灣空氣品質將惡化。

新北市環保局認為，PM2.5日平均值最大濃度值落點於九份老街、黃金博物館至陰陽海一帶，2025年商轉後還將增加7.6百萬公噸溫室氣體，不僅戕害居民健康，也會對觀光造成傷害，但深澳燃煤電廠環評報告未對此部分評估，也未充分公開資訊。

朱立倫說，新北市不反對電廠，也願意協助台電設廠，但深澳電廠是一座全新設立的電廠，引發環保人士、團體及市民的疑慮，新北市考量空氣汙染與市民的健康，加上環保乾淨的綠能是未來世界的趨勢，呼籲台電及環保團體要慎重審查。

他強調，燃煤發電造成的空氣汙染，所影響的不只是在地的幾個里而已，整個新北市甚至是台北市也都會受到影響，不能只為了發電而忽略市民的健康，新北市一定會捍衛市民呼吸乾淨空氣的權利。

(中國時報)

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