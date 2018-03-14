莽夫行凶 婦靠背包帶擋刀

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中國時報
／新北報導

她雖然沒有練成金鐘罩鐵布衫的功夫，卻因斜背包上金屬扣環擋住莽夫的猛力一刺，水果刀應聲而斷，她也幸運躲過死劫。

52歲蕭男和妻子方女因為感情不睦分居已久，最近方女想離婚，蕭男多次挽回未果，12日深夜11時許在小兒子陪同下，前往土城清水地區和方女談論機車所有權事宜，但他進屋後就持桌上的水果刀朝妻子的胸部猛刺，意圖想要殺害方女。

幸好這幾天入夜後氣溫偏低，方女因為天冷穿了2件厚外套，去掉了不少力道，加上蕭男這一刀無巧不巧的刺中方女斜背包上的金屬釦環，菜刀竟然應聲而斷，方女也僅胸口部分淤青，並未受到刀傷。蕭男小兒子發現父親持刀砍殺母親，立即叫醒房間內睡覺的哥哥共同奪刀，但蕭男一度還想以斷刀傷人，父子3人也在現場混亂拉扯。

土城分局清水派出所長吳宗澤獲報後，率警員徐信誠、王琪淳、呂俊德趕到現場，見兄弟與蕭男正激烈拉扯，經過一番僵持才奪下水果刀。

方女遇刺後飽受驚嚇，雖然幸未受傷，但她堅持提告，警訊後依殺人未遂罪嫌將蕭男送辦，檢方複訊後諭令1萬元交保。

幹員私下表示，這把水果刀疑因使用已有相當時日，刀刃材質老化，才會在刺中金屬扣環後斷成兩截，但如果方位稍偏，仍可能會造成人命傷亡，也對方女幸運逃過一劫嘖嘖稱奇。

(中國時報)

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