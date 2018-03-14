基市推動社造 最高補助45萬

2018年03月14日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市文化局自2004年起持續推動社區營造補助計畫，文化局13日表示，此次首度開放社區組織、人民團體、基金會參與報名，另外初階型提案者可補助5萬元至10萬元，進階型最高補助30萬元，跨域型最高補助45萬元，19日前都可報名參加徵選說明會，並在21日於文化中心舉辦，歡迎各界踴躍參與。

市長林右昌指出，基隆在社區營造徵選成果中，在2016年33件案子中向中央爭取到全額補助350萬元，2017年徵選27件獲370萬元補助，徵選件數雖減少，但個案得到補助金額增加，今年徵選案補助個人最高補助5萬元，初階型10萬元，進階型30萬元，跨域型45萬元為上限。

林右昌表示，今年希望進行更多培育課程，協助提案人提案計畫更具水準，讓地方總體營造向前推進。另今年輔導過程也要求務必嚴謹，除參加徵選說明會外，更要參與培訓課程，之後才進行提案，提升社造工作質與量。

文化局副局長李添慶指出，今年只要立案滿1年以上的「外縣市」社區組織、人民團體、基金會都可參與提案，但提案議題方向及地點都限定基隆地區。另外今年除了要參加說明會，還要參加培訓課程，社造不只著重硬體更包括軟體及觀念建立，歡迎一起參與由下而上落實基隆社造。

林右昌說，去年發表的「基隆整體社造成果專輯」受到好評，透過深入呈現在地社區，舉凡個人或團體推動個案歷程，來培育出社區發展潛質，促使更多的社區參與社造工作，在去年推展過程，已較往年有更好的現象，顯見文化局推動社造累積成果。

(中國時報)