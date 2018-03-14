失事直升機供學生研究

2018年03月14日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「德翔台北號」貨輪2年前擱淺在外海，空勤總隊派出直升機進行運輸任務，不料因環境惡劣墜海。13日空勤總隊將殘骸送給龍潭區方曙商工，成為另類「大體老師」，當時殉職駕駛林振興的遺孀許靖平及2名兒子也出席活動，更是頻頻拭淚。

空勤總隊總隊長董劍城致詞表示，2016年「德翔台北號」貨輪在石門外海擱淺，當時相關人員上船勘查油汙外漏情形，後來貨輪狀況危急，隨時會翻覆，趕緊派遣AS-365直升機將人員載回，但海象惡劣，直升機意外墜海，駕駛林振興等2人因此殉職。後來空勤總隊將殘骸打撈上岸，也決定將該直升機除役，並釋出給方曙商工作為教學使用。

他說，除役的直升機編號NA107，最早在空中警察隊時，曾打擊犯罪。整併至空勤總隊後，則參與救難、救災行動。捐給學校後，也命名為「振興號」，紀念駕駛林振興。

許靖平及2名兒子聽到林振興殉職時，許靖平頻頻低頭拭淚，相當難過。其他人則向2名兒子喊話，「你爸爸沒有離開我們，他冒險犯難的精神，永遠留在人間。」校方則說，直升機除了教學用外，也會將林振興的故事，作為生命教育課程，讓孩子學習他盡忠職守、秉持大愛的精神。

13日空勤總隊除捐贈失事的直升機外，也派遣現役直升機飛到校內，讓學生實機比對、量測、記錄。校方相當感謝空勤總隊，讓老師有更充足資源提供學生。

(中國時報)