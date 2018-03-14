中山一派出所長 聲押調職

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中國時報
／台北報導

台北市警中山分局中山一派出所，爆發包庇酒店媒介性交易案，北檢偵訊後諭知酒店財務楊瑀琦等3人交保；所長林崇成等4名員警和3名酒店業者，涉犯貪汙治罪條例行受賄罪嫌重大，向台北地院聲請羈押禁見。北市警方昨也發布林崇成等5名所長人事案，林改調非主管職務，中正一介壽所長蔡漢政接任中一所。

此外，檢調前天搜索在酒店帳冊中，赫然發現每月有筆固定支出，載明「老包4萬」，懷疑酒商鮑銘璞扮演「豬油仔」角色，替業者警方傳話；是否有經手賄款，仍待追查。

本案源於去年7月調查局、移民署破獲「立邦酒店」勾結人蛇集團仲介賣淫，因該案仍在偵辦中，檢調驚訝立邦竟仍持續營業2個月左右。檢調懷疑有員警涉嫌收賄包庇，深入追查得知，中一所長林崇成竟直接打手機門號，透過鮑男向業者傳話。

林疑似不滿業者持續營業，透過鮑男傳話，擔心案情升高，波及警方，要求業者歇業避風頭。酒店負責人巫姓女子也透過鮑刺探警方立場：「土地公覺得可以嗎？」讓檢調掌握一定程度的通訊監察內容；同時管區巡佐紀炳場等人，也被查出和巫有聯繫。

同時間，立邦部分股東另起爐灶，至六條通開設「曉酒店」，但生意不佳；2個月後，立邦終於停業，曉酒店女老闆娘憤而檢舉警方收賄，並附上立邦歷任管區姓名，決心同歸於盡。

因檢舉內容具體，檢調經連月來蒐證，前天大舉搜索傳喚。經分析帳冊與監聽資料，研判立邦每月4萬，三節加碼至8萬行賄派出所。不過因缺乏直接事證，檢調不排除鮑只是居中傳話。

(中國時報)

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