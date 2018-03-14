迎復刻小火車 三星踩街暖身

2018年03月14日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉舉行的「百年盛事‧太平山傳奇」復刻小火車試乘預計4月2日登場，三星鄉公所為替這場活動暖身，邀請鄉內機關學校、社區團體共襄盛舉，15日將舉辦踩街宣傳，鄉公所員工苦練日本傳統舞蹈「炭坑舞」，踩街時將與鄉親們一起走向天送埤鐵道園區。

三星鄉長黃錫墉表示，太平山林鐵是由日本人所建，距今已有百年歷史，因此小火車復駛典禮中，特別融入日本炭坑舞元素與在地大神尪走街民俗，公所邀請鄉立幼兒園及鄉內國小學童、社團與天送埤休閒農業區共同參與。

鄉公所向宜蘭監獄借來今年台灣燈會全國花燈競賽燈王「天翔麒麟」踩街，為了這場遊行，鄉公所員工近日集訓，勤練舞蹈動作，黃錫墉指出，炭坑舞雖然只是簡單的律動，但每個舞步都有深刻含意，還要展現充滿活力的氣勢，練習後也讓人不禁想下場舞動身軀。

黃錫墉表示，鄉公所員工將粉墨登場，身穿和服與浴衣表演原汁原味的日本傳統舞蹈，歡迎對日本文化感興趣的民眾及外國與日本友人加入遊行行列，為4月2日天送埤小火車復駛試營運宣傳祝賀，找回三星鄉充滿傳奇色彩的小城故事。

鄉公所表示，炭坑調發祥於日本九州福岡縣，是昔日礦工喜歡哼唱的小調，在日本民間耳熟能詳；「炭坑」就是「煤礦」，炭坑舞就是配合炭坑調的舞蹈，並演變為廣為人知的盂蘭盆舞。

(中國時報)