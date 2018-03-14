自由車環台賽 浪漫台3線競速

2018年03月14日 04:10 中國時報 陳慶居 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

國際自由車選手13日的環台公路大賽，第3站從新竹縣竹北出發，首度納入竹、苗、中浪漫台3線，全長158.3公里賽程沿途既是美景也極具挑戰性，200多名選手充分感受到竹苗地區群眾的好客與熱情，途中有2名外籍選手摔傷，苗栗警方也以最高效率為他們送醫。

2018國際自由車環台賽共分5站，第3站浪漫台3線由新竹縣竹北出發，南下直到台中石岡遊客服務中心。客委會副主委楊長鎮、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣副縣長鄧桂菊及自由車協會祕書長李開志等人，領騎到竹北六家派出所，9時30分鳴笛出發，騎到關西鎮後轉台3線展開浪漫之旅。

新竹縣政府安排6鄉鎮公所職員以及9所國中小學生，在賽道上為選手加油打氣，不少社區民眾自備布條、啦啦隊彩球，在車隊經過時大聲加油，讓選手感受台灣人的熱情。苗栗縣政府則沿途設置17處加油站，行銷在地文化產業特色，讓選手們留下深刻印象。

此站在苗栗的路線約84.96公里，縣府規畫3個類型的創意特色加油站，邀鄉親、師生為選手加油，2處在地人文、地景藝術特色加油站，分別是在南庄旅服中心的藍染及汶水老街人文茶席。全部賽程除以空拍機記錄外，也透過國際媒體以20國語言同步網路轉播，讓世界看見台灣浪漫台3線之美。

不過在苗栗的賽事卻傳出選手摔傷意外，有2名分屬荷蘭及南非的選手，在錫隘隧道附近大彎道自摔受傷，苗栗警分局北苗副所長劉文禮及警員黃弘逸協助送醫後已無大礙。

(中國時報)