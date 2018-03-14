合興師生排人龍 搬書入新厝

埤頭鄉合興國小700名師生13日人龍接力「搬書」，場面壯觀。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

「搬書」回巢！彰化縣埤頭鄉合興國小「禾欣」圖書室整修完成，煥然一新，校方13日動員700名師生排成人龍，接力將原有與最新採購的500本書冊送進「新家」，透過象徵知識的傳承，期許孩子的心與圖書室連結，與書變成好朋友，愛上閱讀。

合興國小校長洪于仁說，「禾欣」圖書室是小朋友平時最喜歡的閱讀的場所，但由於老舊，學校上學期爭取「書福悅讀─圖書室環境改善計畫」200萬元經費進行整修，歷經1個學期竣工，現在的圖書室變得既明亮又舒適，有貓頭鷹知識樹、小觀賞台，增加的書庫也讓書冊有適當擺放空間。

圖書室整修期間，原有的藏書都被迫裝箱，學生想要閱讀時，再由班申請整箱送到教室，很不方便，圖書室的再啟用，學生都迫不及待。

全校650名小朋友與50名老師及志工，700人排成長長的人龍將原有藏書與教育部補助採購的新書共500冊，以接力方式逐一送進大變身的「禾欣」圖書室，共同見證歷史一刻，小朋友也因恭逢其盛感到滿滿的成就感。

五年級鐘勻很喜歡閱讀，他說「摸到新書真開心，想快點把書都借回家閱讀」；四年級王宥傑表示「搬書的過程，聽著輕快音樂，感覺很愉快又輕鬆」；二年級王崢則說，看到那麼多新書搬家的場面很壯觀，好興奮。

(中國時報)

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