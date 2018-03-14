只可打球 大巨蛋不能開演唱會

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中國時報
／台北報導

遠雄大巨蛋至今停工近3年，13日有媒體目擊大巨蛋疑似重新開工，但遭都發局長否認，而近來遠雄爭取復工，上周也與都發局開會，但都發局長林洲民卻稱大巨蛋若依現行法規，未來只能進行體育賽事「不能開演唱會」，讓大巨蛋能否復工，後續又增添不少變數。

對於大巨蛋疑似重新開工，林洲民澄清，是法院裁定遠雄可對大巨蛋3樓以上外部空間有坍塌、鏽蝕等4項工地安全疑慮時進行施工補強，並非重新復工。

林洲民坦言，上周與遠雄開會時指出，大巨蛋在建築技術規則方面不符規定，比較嚴重的兩項是逃生梯設計無法從地下5樓直奔1樓的逃生層，中間還須繞出去轉接其他空間才能逃生；二來則是除了舉辦球賽，進行演唱會時觀眾席和表演者不得在地下7公尺，但目前大巨蛋最底層的觀眾席及表演台，都在地下10.5公尺，若依現行法規，大巨蛋未來只能打球、不能開演唱會。

遠雄集團公共事務部發言人楊舜欽表示，討論使用分區應該是在取得建照前討論，如今遠雄在2011年就取得建照，市府卻現在對於使用分區有疑義，明顯不合常理，對於市府的「多項建議」，會在近期蒐集法規佐證，並在4月份提出與市府討論。

台北市長柯文哲昨晚受訪時表示，遠雄施工是涉及安全部分，怕颱風掉下來或吹走，所以才能繼續蓋，但其他部分，仍要等4月3日都審開始審查，並且通過後，才可以進行。

柯文哲認為，如果審查順利，當然可以快一點（完工），很多東西他覺得有賺就可以，遠雄不必斤斤計較商業面積，否則如果按照一開始只蓋3棟，早就完工了，若建築塞得很密集，那消防就變得很麻煩。

(中國時報)

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