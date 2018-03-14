叔姪設陷阱捕狗 動保所祭重罰

2018年03月14日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

又見虐狗！陳姓愛狗女士近日在苑裡鎮海邊的流浪犬之家，發現2名男子企圖設置陷阱捕狗。由於流浪犬之家先後傳出8隻毛小孩失蹤，陳女懷疑失蹤的小狗與2名男子有關，便報警提供捕狗的照片與車號，警方查出設籍在通霄鎮的2名邱姓叔姪涉嫌，在12日上午會同縣府動物防疫所前往邱家查訪，邱男承認設陷阱捕狗虐待動物，動物防疫所將依違反動物保護法對邱男祭重罰。

警方指出，陳姓女子在苑裡鎮海邊成立「幸福狗園」，平常會與志工到狗園裡餵食狗狗，但前陣子8隻毛小孩突然人間蒸發，懷疑狗狗已慘遭毒手。在3月9號傍晚陳女到狗園餵狗時，聽見狗狗的哀嚎聲，發現有2名男子戴手套、拿厚大衣，正在捕捉1隻掉入陷阱的狗，陳女當場制止他們的惡行。但其中1名男子竟掰說「是要捉回去給朋友飼養」。

陳女心想，想要養狗狗直接到寵物之家認養就好了，何必設下陷阱。懷疑他們就是要捉來宰殺。因此陳女便把捕狗畫面與車號提供給警方。不料隔天又在同一處地點發現，另外1隻誤中陷阱的流浪犬。陳女氣不過把2名男子的惡行PO到臉書社群。

警方透過車號找出設籍在通霄鎮的2名男子涉案，12日上午會同縣府動物防疫所前往邱家查訪，邱男承認9日設陷阱捕狗，但經由陳女阻止已將狗狗釋放，並將陷阱拆除。動物防疫所認為叔姪傷害狗狗事證明確，將依據動物保護法第6條及第30條規定裁處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

(中國時報)