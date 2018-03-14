朝陽科大校長成長班傳捷報

朝陽科大成長班推出鑽石級師資，其中前校長鍾任琴擔任講座教授（前左三）開心與學員合影。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

中彰投地區國中小學校長及主任甄試名單公布，朝陽科大師資培育中心開設的「中小學校長、主任專業成長班」傳捷報，在44名學員中有8人考取，該中心統計，從104至106年間、朝陽科大開辦的5期成長班中，總計有14人考取校長、8人考上主任，成績斐然。

在台中市宜欣國小擔任設備組長的劉怡伶連續9年參加甄試，去年加入朝陽成長班，終於考取主任，她說，因兼任學校行政及教學，又需協助國際跆拳道聯盟擔任裁判事務，準備甄試過程中很難按部就班研讀，歷經幾次失敗，決定報名成長班，在授課師長提綱挈領的幫助下終於達陣。

有學員認為，成長班課程包括重大精要的議題講座、螺旋條理的筆試指導、相似擬真口試演練、扼要的自傳履歷撰寫指導等，幫他們迅速累積甄選應戰的養分，收穫超乎預期。

朝陽科大師資培育中心主任張瑞村指出，成長班每期招收學員不超過18人，課程內容強調知識與經驗並重、理論與實務兼具，還動員校內行政領導學術專長的教授幫學員課後輔導，因辦理績效卓著，也有遠從台北、屏東的教師慕名參加。

朝陽科大校長鄭道明表示，校方特別邀請名望與經驗兼具的講師授課，並整合行政團隊人力，亮眼的成績就是對學校最好的回報，今年朝陽校長成長班將於4月中旬開課，盼成就更多人的夢想。

(中國時報)

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