越嶺步道坍塌 畢旅登山恐喊卡

2018年03月14日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣仁愛鄉偏鄉小學春陽、廬山、都達及合作國小，原訂15、16日聯合舉行「能高越嶺畢業之旅」，南投林管處亦將結合培訓種子人員，以在地回饋、文化傳承思維，一同陪伴孩子們上山，見證他們的成長。

不料越嶺步道西段13日突然發現有2處路基沉陷，為維護登山者安全，林管處於13日中午起封閉登山步道進行搶修，使得該項畢業之旅究是延期或取消，目前仍由4所學校及南投林區管理處開會討論中。

南投林管處指出，今年時逢能高越嶺道百周年紀念，該處與能高越嶺道生態旅遊協會特別結合春陽、廬山、都達及合作國小，聯合發起「愛．上山、愛上．山，能高越嶺道畢業登山之旅」，原訂15至16日舉行。

這項登山畢業之旅除鼓勵畢業生家長能陪同孩子上山，見證孩童們的成長，並親身體驗能高越嶺道的山岳之美、感受日據時期兩大原住民戰役的歷史風華；林管處也動員生態旅遊種子人員引領他們共同在山區探究狩獵文化與智慧，共學山林保育新思維，在兼具傳統與現代的精神、行動下，為賽德克族的文化傳承扎根。

豈料這項計畫，在13日因越嶺步道路基坍塌而生變，不管是延期或取消，讓4校原來興致勃勃要參與的25位畢業生，還有將陪同登山的28位家長和老師都深感遺憾。

(中國時報)