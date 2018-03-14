南韓人民選擇和平，台灣呢？

2018年03月14日 04:10 中國時報 楊渡

再沒有比金正恩同意南北韓領袖對談，以及川普準備與金正恩會面更戲劇性的了。這些事，有如一幕幕出人意表的逆轉，讓人看了以為冷戰時代已結束了，其實還沒有，故事還在繼續。

事實上約莫4個多月前，我曾去南韓，當時正在兩韓緊張之際，一些朋友都擔心地問：「不會吃到金三胖的飛彈嗎？」可是到了南韓，才知道真正該緊張的是南韓人，他們天天生活在飛彈的威脅之下，卻還得繼續發展經濟，甚至把一個出版圖書城建在兩韓的邊境，利用其土地的便宜，開出一片新興的文創園區。

南韓人不緊張嗎？當然會。但他們天天擔心有什麼用？韓國的情勢，不是以他們的意志為轉移，而是看美國人的。關鍵在於，南韓人如何把兩韓的局勢主導權拿回自己的手上。

這一點，南韓人倒是非常清醒，因此他們選出主張緩和兩韓局勢的文在寅。而就在金正恩做完核子試爆，並且對美國發出強悍而挑釁的聲明之後，兩韓終於利用冬季奧運，走向和解。

兩韓的和解，讓美國陷入全然的被動。因為，美國沒有南韓的支持，根本沒有發動戰爭的理由。試想想，南韓人要和平，你一個美國人非要到人家家裡打內戰，把人家家裡打爛，這是什麼「國際秩序」？什麼人道？什麼正義？

而兩韓如果和解，亞洲局勢趨向緩和，對亞洲經濟，對大陸，對日本，都不是壞事。至少沒有戰爭威脅，亞洲可以有一段和平建設的歲月。在這種情勢下，川普同意和金正恩會面，就是一個必然的結局。否則，川普更沒有台階下。

然而，此事倒是讓我想起去年底在馬祖舉辦的「馬祖：戰爭與和平島嶼」國際學術研討會。當時，有幾位南韓來的學者，以南韓的冷戰研究、現實處境表明，事實上，冷戰在亞洲根本還未結束。至少南韓還在冷戰的邊緣，隨時有可能因為飛彈危機，從冷戰轉為熱戰。而日本則更為有趣，它一方面處於北韓的飛彈威脅之下，另一方面又得利於冷戰，而在經濟上受到美國的援助，因此日本的態度是相當曖昧的。至於琉球，更不必說了，大量美國駐軍還在當地，有如當年台灣有美軍協防，美軍有其治外法權，一旦發生衝突，美軍是不歸當地法律管轄的。這就形成琉球居民的不滿。

台灣的情勢則更為奧妙。和兩韓比較起來，兩岸關係的交流非常密切，經濟投資、文化交流等都非常頻繁。這使得台灣與大陸早已擺脫冷戰的衝突。但在核心的問題上，台灣還是受制於美國。包括了兩岸之間要推動的各種經貿協議等，都與美國有過溝通。更不必說和平協議了。

換言之，一旦討論到亞洲冷戰局勢，北到南韓、日本，南到越南、菲律賓，都受到美國的影響。因此，雖然許多人願意用「後冷戰時代」來形容1990年代後的歐洲（以「蘇東波」的瓦解為標誌），但實際上，在亞洲，一切並未結束。冷戰依舊牽制著每一個亞洲國家。

然而，南韓民眾的選擇，特別是選出了文在寅總統，卻給了台灣一個非常有參考價值的選項。文在寅在兩韓的和平主張得到民眾的支持，他貫徹到底，終而促成了冬季奧運，促成南韓人所期望的和平。設想，如果他仍是聽美國的，繼續拉高衝突，那麼，受害的是南韓，還是美國呢？當然，也有人說，文在寅背後一定要向美國報告，否則無法成事。但我相信，這些決策是出於南韓本身的利益，而不是川普授意的結果。

對台灣來說，這是一個選擇的時刻。或許，和平或者拉高衝突，不一定是操之在台灣的事，而是中美關係的角力。可以想見，美國還要操作台灣的反中（畢竟美國的籌碼愈來愈少），台灣若繼續當美國的馬前卒，也就是眼前這樣的局面了。但台灣有什麼好處？

反之，大陸根本不隨之起舞，而是操作「惠台31條」政策，讓大陸對台灣形成磁吸效應，等再過10年之後，當台灣青年更願意去大陸工作，以得到更好的待遇與前途，台灣還有什麼籌碼可以運用？

南韓人民有智慧，用選票抉擇和平的未來。台灣人，有這個智慧嗎？（作者為作家）

(中國時報)