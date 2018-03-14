小英失去美中槓桿作用

2018年03月14日 04:10 中國時報 陳一新

最近美國總統川普對中國、歐盟、加拿大、墨西哥、澳洲、日本祭起鋼鋁國安關稅，但不久又豁免加、墨、澳的高關稅，原因就是這3國擁有國際政治中推動「交換關係」所需的槓桿與籌碼。反觀蔡英文政府，不論是面對大陸的惠台31條措施或是美國的經貿壓力，似乎都沒有什麼槓桿，不是坐困愁城，就是束手無策。

在國際政治中，國與國之間都存在著「交換關係」。這種「交換關係」可能是對稱的，也可能不對稱。以美蘇對稱的核武能力來說，他們的「交換關係」就反映在限武談判上。

美國與加、墨、澳3國則分別是不對稱的經貿關係，實力懸殊。加、墨兩國鋼鋁關稅能豁免，是因為川普對加拿大總理杜魯道、墨西哥總統潘尼亞‧尼托說，只要他們同意《北美自由貿易協定》重新談判的新條件，就可享有豁免。

澳洲總理滕博爾10日告訴媒體，川普在電話中已向他保證，不會對澳洲課徵鋼鋁關稅。澳洲何以取得豁免，主要是澳洲在兩年前與中國發展密切的經貿關係，卻在川普強力遊說與壓力之下，滕博爾公開批判中國正全力滲透澳洲每一角落。

川普稍早表示，美國只會豁免「真朋友」的高關稅。歐盟貿易事務執委馬姆斯壯表示，整個歐盟都是美國的「親密盟友」，「應被排除」在關稅措施之外。不過，川普10日說歐盟必須消除對美國產品的貿易障礙，才能列入美國鋼鋁關稅的豁免名單。美國貿易代表賴海哲與馬姆斯壯、日本經濟產業大臣世耕弘成在布魯塞爾舉行貿易談判。

由此觀之，想要享有豁免待遇的國家，光是套交情、拉關係是沒有用的，還得要有推動「交換關係」的槓桿與籌碼。歐盟執行委員會副主席卡泰寧說：「我們已經準備好了，也願意在情勢所需時採取制衡手段。」顯然，制衡手段就是歐盟與美國鬥法過程中能夠操作的槓桿。至於原先就被歐盟課徵高關稅的美國產品，以及被歐盟點名報復的哈雷機車、李維牛仔褲、波本威士忌、花生醬、柳橙汁、小紅莓等產品，則是歐盟的籌碼。

顯然，蔡政府欠缺進行「交換關係」所需的槓桿與籌碼，面對大陸惠台31項措施，賴清德院長承諾本周提出對策卻可能跳票，顯示蔡政府除了採取「鎖國政策」之外幾乎束手無策。

另一方面，面對美豬與牛內臟進口的壓力，蔡政府官員則是能拖就拖，問題是「跑得了一時，跑不了一世」。

前總統馬英九任內既有和平發展的兩岸關係，也與美國維持良好的關係，自可利用與大陸、美國的關係互為槓桿，並以台灣的強項作為籌碼。他從大陸得到兩岸《經濟合作架構協議》（ECFA）與「馬習會」，也從美國得到「零意外」及「台灣是重要安全及經濟夥伴」的「戰略再保證」等承諾，而能在中、美兩大國之間「左右逢源」，值得蔡政府深思。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)