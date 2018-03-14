2018年03月14日 04:10 中國時報 劉佩真

從2018年3月初美國政府介入要求高通董事會改選時程遞延至4月5日，甚至3月12日川普直接發布行政命令，阻擋博通收購高通的動作來看，川普的「美國優先」政策相當鮮明，且更以國家戰略的角度來看待博通收購高通案；而此樁購併案破局後，後續是否更進一步引發Intel收購博通？半導體整併態勢對於台灣半導體業的影響，將是產業界觀察的重點。

美國政府阻擋博通收購高通的原因，一來是博通先前藉由總部由新加坡搬至美國，希望收購高通案的部分，能藉此避開美國外國投資委員會審查，而美國政府已察覺此漏洞；二來市場傳言未來博通收購高通後，恐將出售部分高通5G資產給予中國華為，此不但危及美國在全球5G市場的領導地位，更將對美國國家安全產生疑慮，畢竟在美、中政治、軍事、經濟全面角力之下，半導體將成為攻防的重心，只要牽扯到關鍵技術外流至中國的議題，美國政府都將高度關切。近期案例頻傳，如陸資企圖收購美國FPGA晶片大廠Lattice Semiconductor正式破局，川普於2017年9月中旬以潛在國安風險為由，親自叫停這筆交易。

在川普阻擋博通收購高通後，仍可透過高通所擁有的5G技術布局，而使美國維持下一世代通訊技術領先的角色，更何況有利於未來新興科技領域的發展。畢竟5G技術相當於從事物聯網、汽車電子、高速運算、行動裝置等的基礎條件，更可鞏固美國通訊晶片的安全。

美國在全球半導體供應鏈中依舊穩居第一，且2017年市占率高達44.3%，遙遙領先其他競爭國家，更何況在川普阻擋博通收購高通，甚至後續由Intel發動收購博通之下，將可使未來美國依舊掌握全球半導體附加價值最高的環節。畢竟Intel為美國第一大半導體廠，且近年來正積極試圖從原本的PC晶片廠商，朝資料中心與物聯網晶片廠商進行轉型，而Intel若收購博通，將可強化其在無線通訊領域的競爭力，特別是博通專精於各種裝置連結Wi-Fi網路使用的晶片，在網通基礎建設、資料中心、乙太網路布局完整。

對於台灣半導體業的影響來說，短期積體電路設計業者雖可趁多宗國際半導體收購案所存在的不確定性，同時推出具有高度性價比的產品來搶回部分的市占率，但國際半導體大廠整併態勢終將牽動整體版圖的挪移，所以台廠仍需密切觀察後續變化的局勢。特別是，若Intel未來收購博通，恐因Intel欲強攻晶圓代工訂單，或以填補自家晶圓廠、封測廠的產能利用率為優先之策略，使得我國晶圓代工、半導體封裝及測試業者遭受負面影響，值得留意。（作者為台灣經濟研究院產經資料庫副研究員）

(中國時報)