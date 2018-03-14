社論－以惠陸31條回應惠台31條

2018年03月14日 04:10 中國時報 主筆室

行政院長賴清德原計畫12日親自主持跨部會會議，聽取各部會針對大陸31項惠台措施的因應簡報，整合各部會意見後敲定對策，但臨時決定暫緩。外界無從得知暫緩的原因，但行政院願意放慢腳步，讓社會有更多表達意見的時間，總歸是好的。

大陸提出惠台31項措施，賦予台人範圍更廣、利益更深的同等待遇，以吸引更多台灣企業、社團、藝文、醫界人士前往大陸發展後，行政院各部會初步反應顯得各執其詞、各行其是、漫無章法，賴清德決定要整合部會集體因應，是該有的心態。

但接下來，民進黨政府如何解讀就非常重要，惠台31條具有戰術與戰略兩個層次的意義。於戰術面，惠台31條將創造大陸對台灣產業的磁吸效應，和對台灣人民的吸心效應，政府不能輕忽。以產業磁吸效應為例，惠台31條推出不久，大陸證監會隨即審批鴻海集團旗下富士康工業互聯網（FII）在上海A股掛牌，接著傳出南僑子公司也將到上海申請上市，可預見磁吸效應還會持續擴大。在人民的吸心效應上，則針對台灣人民在大陸學習、創業、就業、生活、證照考試與執業等，陸方提供全方位、和大陸人民平等的待遇。其對台灣人民的吸引力不可小覷。

更重要的影響在戰略面，惠台31條顯然是大陸一連串兩岸新戰略布局的起手式，顯示大陸以大格局的胸襟爭取台灣民心的氣度與高度。甚至可以說，大陸已找到「單面跳過」兩岸分治事實的新路徑，直接把台灣人民和大陸人民齊視看待、同等賦權。透過大陸崛起所累積的強大政經實力，跳過台灣當局直接和台灣人民溝通交心。這等於在戰略心態上，已把兩岸視為「統一體」。無怪乎，論者稱惠台31措施，是中國大陸「統一後政策」的「提前實現」。

惠台31條只是習近平新時代對台政策的起手式，未來還會有一波又一波的凌厲攻勢，針對中共戰略與戰術雙層次的布局，不能只由行政院回應，總統府需意識到其對台灣衝擊的廣泛性與嚴重性，應考慮召開國安會議審慎規畫，再由行政院舉行應對會議。

如何認知惠台31條應是政府智慧的考驗，政府當然應做足功課，仔細盤點惠台31條對台灣產業、人才的效應，更重要的是戰略定位的掌握。這一點，文化部長鄭麗君的部分看法，可以參考。

對於惠台措施是否為造成台灣藝文創作者出走，鄭麗君顯得自信，她表示：「台灣不需恐懼人才外流，因為這片自由的土地，本就是提供給全世界藝文工作者盡情交流的園地」、「創作自由是文化的根基，如同空氣和水一樣重要。台灣是最自由民主的亞洲國家，只要我們健全產業生態系，讓人才有機會，相信大家都會優先選擇留在自由的國度。」

這正是台灣面對惠台31條所需要的戰略心態：自信以及對自身優勢的清楚認知。台灣最寶貴的核心資產，正是自由與開放，這是台灣人才養成、產業成長發展、整個社會擁有充沛創意活力的生命力泉源。正因為陸方以實體的政策優惠吸引台灣的人才，台灣更要堅定地「固本」，那就是堅持台灣固有的開放精神與自由環境。

相對鄭麗君的「戰略自信」，教育部和衛福部的反應則顯現一種膝射式的自毀愚昧。教育部長潘文忠直斷表示，公私立大學專任教師以專案、專職方式赴陸任教，或參與大陸國家重點研發計畫「明顯違法」，企圖以「北風恐嚇」的方式，對應大陸對台灣人才的「太陽策略」。

先不說這樣的恐嚇有多大的成效？可預見的是，這不啻逼迫台灣的高教人才「選邊站」，結果反而加速人才的外流，幾同於政策自殺。

惠台31條之所以會對台灣產生極大的影響力，引發產業空洞與人才出走的疑慮，不在於我們的「防堵」措施不夠嚴密，相反地，正是這種「防堵式的管制思維」，背離了台灣的開放精神與自由價值，這好比一個準備闖十八銅人陣的高手，看到難關在前，竟先自斷經脈、自毀武功。

惠台31條對台灣的影響嚴峻，但不必恐懼，若我們能一秉開放的精神，把圍堵的牆打開，也對大陸的產業、人才反祭出「惠陸31條」，大方招手，以台灣的人文底蘊、自由氛圍，何懼人才、產業不來？只要心念一轉，惠台31條也可以是兩岸雙贏的互惠起手式。賴院長，您說是吧？

(中國時報)