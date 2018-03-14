誰叫你吃滷肉飯

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中國時報
主筆室

沒有最遜，只有更遜！蔡政府政務官員好像在比賽誰更糗、更不知民間疾苦；面對物價紛漲的問題，立委問滷肉飯漲了多少錢時，主計長朱澤民竟然回答：「我不吃滷肉飯」。立委只好再問他那肉圓吃不吃，結果他也沒吃。對於民眾瘋搶衛生紙，主計長則回應「衛生紙囤久了會發霉，對身體不好。」

實在是夠了！但別懷疑，以上絕非諧星的搞笑脫口秀，而是真實發生在國會殿堂上的場景。滷肉飯是台灣代表性的庶民小吃，雖然不一定大家都有吃，也可能主計長吃素，又或者他根本不喜歡吃滷肉飯，但主計長職責所在，應該要對消費者物價指數瞭若指掌，對民生用品價格感受敏銳；而且一般人吃滷肉飯的可多著呢，怎可以自己沒吃就不用管了？這種回答究竟是傲慢還是白目？

照他這種邏輯，沒結婚的就不必管少子化或兒女教育問題；只搭公務車的就不必理會捷運或公車的交通問題，這樣的「鋸箭法」官員，還真是好當啊！

另一位是號稱文青、專以神隱躲避問題，最近頻頻鬧出笑話而徹底破功的北農總經理吳音寧，從「從不開會、看不懂財務報表」、「年薪250萬換來一個二百五老總」，到「香蕉、芭蕉傻傻分不清楚」，不斷丟臉荒唐的程度絕對爆表。

這種官員若是在國民黨執政時期，不被轟到下台才怪，可是在民進黨執政當家的現在，就是可以穩如泰山，笑罵由人。從不接地氣、對民生麻木的主計長，到政治完全凌駕專業，靠老爸關係罩的文青老總，民進黨政府的用人與為官之道，絕對令人嘆為觀止、欲哭無淚。

(中國時報)

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